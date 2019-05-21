Приморскую столицу украсили голубые ели и горные сосны Во Владивостоке отметили Всероссийский день посадки леса высадкой более трех тысяч хвойников.

Акции прошли возле школ № 27 и 73, в Пушкинском сквере, на Депутатской аллее в районе Второй Речки, в микрорайоне Снеговая Падь, на сопке Орлиное Гнездо, на территории Дальневосточного федерального университета и в ряде других мест, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в микрорайоне Снеговая Падь местные жители и глава города Олег Гуменюк провели субботник на аллее в районе дома № 9 на улице Анны Щетининой – высадили ели.

Появились новые деревья и в Пушкинском сквере. Мэр Владивостока также присоединился к этой акции. Здесь горожане высадили голубые ели и горные сосны.

Еще около 3 тысяч кедров владивостокцы высадили на сопке Орлиное Гнездо. Хвойные и лиственные появились также возле школ, многоквартирных домов и различных организаций.

Автор: Отдел новостей «В»