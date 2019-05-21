Мозаичные панно фонтана восстановят к концу мая Центральный фонтан на набережной Спортивной гавани отключили, чтобы восстановить уникальный мозаичный фасад. Компания-подрядчик планирует завершить работы до конца мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что самый крупный фонтан города (его диаметр составляет 21 метр, главная струя достигает высоты в 20 метров) появился на набережной Спортивной гавани в 1985 году, к 125-летию Владивостока. Какое-то время он работал, но потом был заброшен. Его восстановление началось в 2011 году.

В 2013-м фонтан был украшен уникальной мозаикой, выполненной в морской тематике. Заказчиком работ стала администрация Владивостока, автор эскиза и создатель мозаики – художник и дизайнер Владимир Зеленев, подрядчик – мастерская монументального искусства «33+1». Предварительно вся мозаика отдельными панно была набрана в мастерских Владивостокского художественного училища. Затем по специальной технологии мозаичная картина была прикреплена на тщательно подготовленную поверхность фонтана.

За время эксплуатации художественная облицовка существенно пострадала. Как отмечают специалисты, на целостность фонтанных фасадов влияет целый ряд факторов. Во-первых, это влага, во-вторых, физическое воздействие – фонтаны используют для красивого фотоснимка, ставят туда детей, все это негативно влияет на вид объекта.

Напомним, что традиционно городские фонтаны запускают 1 мая. Перед этим проводят профилактические работы. Фонтанные чаши очищают от скопившейся за зиму грязи и отслоившейся краски и покрывают специальным гидроизолирующим составом. Всего в городе работают пять фонтанов на улице Адмирала Фокина, а также плавающий фонтан и водопад с шестью каскадами на Университетской набережной. Все эти объекты обслуживают специалисты МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей».

Автор: Отдел новостей «В»