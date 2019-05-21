Сотрудникам оборонного завода до сих пор выплачивают долги по зарплате Соглашение о погашении долгов по зарплате заключат с каждым сотрудником «Радиоприбора», сообщили в пресс-службе края.

В настоящее время конкурсный управляющий ОАО «Радиоприбор» занимается подготовкой реестра бывших работников оборонного завода с выверенными суммами задолженности по заработной плате.

«Для погашения долгов по зарплате с каждым бывшим сотрудником предприятия будем работать индивидуально», – заверили в краевом департаменте труда и социального развития.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направило Приморью почти 160 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам завода «Радиоприбор».

Напомним, что ОАО «Радиоприбор» – частное предприятие, входящее в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса страны. В конце 2014 года по вине собственников завод стал испытывать финансовые трудности, а в ноябре 2015-го полностью прекратил свою работу. В 2016 году администрацией Приморского края уже были перечислены средства для погашения задолженности по заработной плате в размере 178 миллионов рублей.

В настоящее время на базе предприятия создан новый производственный комплекс – филиал Дубненского машиностроительного завода. Сегодня здесь трудятся более 400 человек, в том числе бывшие сотрудники «Радиоприбора». Руководство завода информирует, что выплата заработной платы работникам действующего предприятия производится своевременно и в полном объеме.

Автор: Отдел новостей «В»