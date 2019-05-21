Большегруз неловко развернулся и… остановил движение троллейбусов Во Владивостоке полиция проводит проверку по факту обрыва проводов троллейбуса на улице Русской.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, вчера, 20 мая, около 9 часов водитель грузовика «Ивеко», двигаясь со стороны улицы Постышева в направлении автовокзала, при повороте налево не учел габариты транспортного средства и зацепил провода троллейбуса в районе дома № 91 на улице Русской. В результате произошел обрыв проводов троллейбуса.

В ходе проверки инспектора ДПС выяснили, что ранее водитель большегруза неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки машины, несоблюдение допустимой скорости движения, эксплуатацию транспортных средств при наличии технических неисправностей, нарушение правил государственной регистрации ТС, а также управление автомобилем в состоянии опьянения.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Автор: Отдел новостей «В»