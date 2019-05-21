С новобранцев спросят три степени доверия Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа (ВВО) совместно с психологами и социологами продолжают психологическое изучение новобранцев, призванных в ходе весеннего призыва, сообщили в пресс-службе ВВО.

На пунктах приема молодого пополнения военные психологи проводят первичное психологическое изучение новобранцев, работа проведена уже с более чем 400 призывниками.

Отмечается, что треть из них имеют высшее или среднее профессиональное образование.

В течение первого месяца службы все призывники пройдут углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.

Также планируется провести различные тренинги, в частности, «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.

Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации привлечено более 300 специалистов психологической службы ВВО. Исследования будут проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

Автор: Отдел новостей «В»