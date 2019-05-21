По примеру морпехов: сразить врага и захватить флаг Более 400 школьников и 200 болельщиков собралось в минувшую субботу, 18 мая, на картодроме «Змеинка» во Владивостоке. Здесь проходила ежегодная военно-спортивная игра «Зарница», сообщили в пресс-службе мэрии.

Спортивные эстафеты, перетягивание каната, строевой смотр и захват флага – все эти этапы нужно было пройти мальчишкам и девчонкам, которые сражались за звание чемпионов города. В игре участвовали школьники города, а также команды из Уссурийска, Нахимовского и Суворовского училищ, Юнармии.

Ребята с большим упорством сражались за победу и старались пройти каждый этап максимально быстро, точно и ловко. По итогам игр бронзовые медали игр завоевали ученики школы № 62, серебро – у учащихся школы № 25 Уссурийска, а чемпионами игр в этом году стала команда лицея № 41 Владивостока.

Глава города Олег Гуменюк вручил чемпионам их заслуженные награды. Помимо медалей, грамот, дипломов и кубков школьники получили подарочные сертификаты от пейнтбольного клуба, сладкие подарки и памятные сувениры.

Кроме игр школьники и зрители смогли посмотреть показательные выступления морской пехоты ТОФ.

На картодроме была также открыта выставка военной техники и организована работа полевой кухни.

Автор: Отдел новостей «В»