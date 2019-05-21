Регионы оценили по степени давления на бизнес Приморье вошло в топ-20 регионов с наименьшим административным давлением на бизнес, сообщили в пресс-службе края.

Такие данные приводятся в исследовании, подготовленном впервые институтом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Его результаты стали основой для формирования нового раздела «Административное давление» в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Документ вскоре будет представлен президенту России Владимиру Путину.

Впервые результаты исследования были озвучены накануне на XIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, в которой приняла участие и приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина.

«Индекс административного давления в Приморском крае составил 2,9. Мы находимся на 16-й позиции рейтинга. Кроме того, один из лучших результатов продемонстрировало краевое управление Роспотребнадзора – это второе место в стране по доле предупреждений от общего количества наказаний. У нас эта доля – 28 %, в то время как в среднем по России – 11,96 %. То есть ведомство делает ставку на профилактику нарушений, а не наказания», – рассказала Марина Шемилина.

Как сообщили в институте уполномоченного при президенте РФ, индекс «Административное давление» показывает степень комфорта ведения бизнеса в различных субъектах России. В основу исследования легло изучение практики работы нескольких контрольных ведомств (Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, МЧС, жилищных инспекций), на которые приходится более 90 % контрольных и надзорных мероприятий в стране. Данные взяты из статистики Минэкономразвития, Росстата, судебного департамента Верховного суда РФ и дополнены сведениями, поступившими от региональных уполномоченных.

Автор: Отдел новостей «В»