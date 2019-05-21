Вылетел из зоны вылета «Луч» одержал вторую победу подряд на домашнем стадионе

На сей раз под каток «желто-синих» в последнем домашнем матче чемпионата-2018/2019 Футбольной национальной лиги России попал «Факел» из Воронежа.

Этот некогда именитый клуб, еще недавно игравший в высшем дивизионе страны, сейчас находится среди команд аутсайдеров и по итогам сезона имеет шанс отправиться во второй дивизион. Можно с уверенностью сказать, что для «Факела» нынешняя игра была последней надеждой для сохранения прописки в ФНЛ. Соответственно, и ехали воронежцы в наш город только за победой.

Однако и у «Луча» положение до предпоследнего, 37-го тура было весьма шаткое. Ведь при поражении нас догонял бы не только «Факел», но и калининградская «Балтика» в случае собственного успеха на чужом поле. Так что это был тот самый вариант, когда на кону были не три, а все шесть очков. Зато победа практически гарантировала «Лучу» прописку в первой лиге в следующем сезоне.

Однако для главного тренера «Луча» Рустема Хузина положение осложнялось нехваткой квалифицированных футболистов. Мало того, что центральный хавбек Максим Машнев по-прежнему находится в лазарете, так еще и два ключевых игрока команды из линии полузащиты Сергей Пономаренко и Давид Дзахов из-за перебора желтых карточек эту встречу пропускали. И вот при таких серьезных кадровых проблемах наставнику «тигров» пришлось выпустить на поле не только всех оставшихся в строю профессионалов, но и привлечь неопытную молодежь.

В столь сложной ситуации поддержать своих любимцев пришло около двух тысяч болельщиков. И они не прогадали. Игра в минувшее воскресенье под моросящим дождем на «Динамо» была напряженная, зрелищная. Как отмечают болельщики, последние две игры «желто-синих» на домашнем поле были одними из лучших.

Обе стороны сделали ставку на игру от обороны и на острые контратаки. Однако отметим, что хозяева были более активны и создали на порядок больше голевых моментов. При надежных оборонительных линиях и уверенных действиях вратарей у нападающих обеих команд шансов было немного. Поэтому приходилось уповать на случай.

И первый из них представился нашим землякам. На 26-й минуте легионер из Сербии в составе гостей Йосип Проич обхватил руками одного из игроков «Луча», а поскольку дело было в штрафной площадке, то арбитр матча Лаша Верулидзе из Владикавказа (города-побратима Владивостока) без сомнения указал на одиннадцатиметровый. К сожалению, наш форвард Руслан Гордиенко переиграть в дуэли вратаря гостей Илью Лантратова не смог (прямо рок какой-то: в позапрошлом матче с «Шинником» пенальти не смог забить наш хавбек Наиль Замалиев).

Еще раз Илья Лантратов спас свою команду через несколько минут: он отбил мяч, посланный буквально в упор Иваном Хлебородовым.

Концовку тайма «тигры» провели в постоянных атаках, но защита воронежцев и вратарь сохранили свои ворота в неприкосновенности.

После перерыва хозяева вновь ринулись в наступление. Наш нападающий Илья Визнович опасно бил под перекладину, но и здесь голкипер «бело-синих» был безупречен. Впрочем, талантливый форвард продолжал создавать опасные моменты. Так, один из его следующих ударов пришелся точно в перекладину ворот.

Справедливости ради отметим, что и «Факел» при каждой возможности старался контратаковать. К примеру, запомнилось, как полузащитник гостей Артем Молодцов бил головой после дальнего заброса своего защитника, но голкипер «желто-синих» Александр Котляров сумел перехватить трудный мяч. Дело катилось к концу и нулевому ничейному результату.

Однако именно на финише поединка «Луч» забил гол. Вышедший у нас на замену на 63-й минуте молодой Никита Белунов на 83-й минуте получил свой шанс. Он первым же касанием обработал мяч, а затем с ходу пробил по воротам соперника. Илья Лантратов в очередной раз мяч отразил, но вездесущий Илья Визнович добил его в ворота – 1:0!

Гости стали опротестовывать явный гол. Раздосадованный капитан воронежцев Игорь Лебеденко за спор с главным судьей матча получил вторую желтую карточку, а потому покинул поле. Оставшись вдесятером без своего нападающего, «бело-синие» сникли. А «Луч» уверенно довел дело до столь важной победы и тем самым сохранил прописку в ФНЛ.

Теперь у команды 47 очков, и она поднялась на одну строку в турнирной таблице. Позади остался московский «Спартак-2». Вместе с дальневосточниками 12-13-е места делит саранская «Мордовия», однако у волжан чуть больше выигранных матчей.

Прямые путевки в премьер-лигу после нынешнего тура оформили себе «Тамбов» и «Сочи». А вот за право сразиться в двух стыковых матчах все еще воюют «Томь» (Томск), «Нижний Новгород», столичное «Чертаново» и «СКА-Хабаровск». Кстати, наши ближайшие географические соседи в минувшем туре на своем поле обыграли именно нижегородцев со счетом 1:0.

В подвале турнирной таблицы пока тоже не все ясно. К когорте явных неудачников из «Тюмени», «Зенита-2» и «Сибири» больше пока никто не присоединился. На две оставшиеся несчастливые путевки претендуют «Факел», «Армавир» и «Балтика» из Калининграда. Их судьба решится в завершающем туре. Так же как и итоговое место «желто-синих». В случае успеха «Луч» сможет подняться еще на одну строчку вверх.

Свой последний матч нынешнего сезона «тигры» проведут на выезде против подмосковных «Химок». Эта команда прочно держится в середине турнирной таблицы и ни на что не претендует. Встреча состоится 25 мая.

И в завершение сообщим еще одну приятную новость. Нападающий «Луча» Илья Визнович попал в утвержденный состав молодежной сборной России по футболу. Ну а как иначе? В двух последних матчах за «Луч» он проявил себя во всей красе, забил два судьбоносных гола и отдал одну голевую передачу. 21-летний футболист пробудет в расположении главного тренера национальной команды Михаила Галактионова с 30 мая по 6 июня. За это время сборная РФ проведет одну тренировку на базе в Новогорске, после чего отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрию. Здесь же 5 июня российские футболисты проведут контрольный матч со сборной Чехии. Стоит отметить, что ранее Илья Визнович привлекался к играм юношеской сборной России. Однако вызов в молодежную команду страны стал для него первым за профессиональную карьеру. Пожелаем талантливому форварду «желто-синих» успеха на международном уровне.

Автор: Николай КУТЕНКИХ