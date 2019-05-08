Подвиг под грифом «Совершенно секретно» Этой железной дороги никогда не было на карте. И назвали ее «Коридором бессмертия»

Ко Дню Великой Победы на экраны кинотеатров выходит фильм «Коридор бессмертия», сценарий которого основан на реальных событиях – работе засекреченной железной дороги, которая помогла выстоять блокадному Ленинграду.

Дорогу построили за 17 дней. Под огнем противника. Строили вчерашние школьницы. А спецрейсы вели опытные машинисты. Один состав доставлял в город груза столько же, сколько 1000 полуторок по ладожской «Дороге жизни». За сутки в Ленинград прибывало до 35 поездов. Работать в «Коридоре смерти» – так окрестили эту дорогу железнодорожники – было так же опасно, как воевать на передовой.

Исполнитель главной роли Артем Алексеев рассказал, как снимали фильм о самом засекреченном подвиге советских железнодорожников.

– Я абсолютно ничего не слышал о железнодорожном коридоре и о том подвиге, который совершили там люди, – говорит Артем. – Как и все, знал о «Дороге жизни», которая проходила через замерзшую Ладогу. Но про специальную железную дорогу под Ленинградом, как оказалось, вообще мало кто знает. Даже уточнить какие-то подробности особенно не у кого было. Собирал по крупицам информацию, копал в Интернете – сейчас многое доступно, некоторые архивы оцифрованы. Стал углубляться в тему и многое узнал о роли железнодорожников в нашей общей победе. Это героические люди! Часто они уходили из города последними, подрывая за собой железнодорожное полотно, чтобы по нему не прошли немцы. Первыми принимали самые жестокие бои. К стыду своему, для меня это было открытием. И я счастлив, что мы рассказываем о подвиге этих людей.

– Расскажите о вашем герое. У него есть прототип?

– Да, был такой реальный человек – Георгий Федоров по прозвищу Жора Полундра. Но у нас не документальное кино, поэтому образ его собирательный. Но я встречался с внуком Георгия Максимом Федоровым и постарался узнать все, что он знает или слышал о деде. По словам Максима, у его деда было отменное чувство юмора, он много шутил и вообще был очень жизнерадостным человеком. И это дало мне какое-то понимание этого человека. Что-то еще взял от своего героя Дугина из спектакля «Рядовые», что-то из дневников наших солдат, которые нашел в Интернете.

– Ваш герой совсем молодой человек, и рядом с ним – вчерашние школьницы, которые каждый день рискуют жизнями. Есть сведения, что из паровозной колонны особого резерва погиб каждый третий. На съемках успеваете осознать масштаб человеческих трагедий?

– Мне кажется, все об этом задумываются. Поэтому даже возраст героя трудно определить. Ведь уходили на фронт мальчишками, а старились в считаные дни. И возвращались, кому повезло вернуться, седыми. Душа старилась…

– Что вас потрясло больше всего из тех фактов, которые узнали во время съемок?

– Максим Федоров дал мне книгу о блокадном Ленинграде. Я все еще ее читаю, потому что невозможно просто пробежать по страницам. Бери каждую историю и снимай кино. Запомнился случай, когда в одной семье родители не знали, как поздравить дочь с днем рождения. Раньше они всегда накрывали стол с угощениями. А тут – никакой еды, ни крошки хлеба. И девочка, видя, как расстроены родители, сказала: «Не переживайте, сейчас мы покушаем!» Взяла детскую книгу, которую еще не сожгли в печи, и вырезала из нее картинки: пирожок, яблоко, еще что-то. Пригласила маму с папой за стол и стала раскладывать перед ними эту «еду». Я вот сейчас это рассказываю, а у самого ком в горле.

Это так страшно!

– Особенно, когда есть свои дети…

– Да, у нас с женой растет дочка, ей чуть больше двух лет. Для меня тема войны вообще болезненная. У нас по папиной линии большая семья. Моя бабушка, папина мама, родила и сохранила в годы войны девятерых детей, у папы – четыре брата и четыре сестры. Дед, Василий Орефьевич, ушел на войну в 41-м, а вернулся в 43-м по ранению – лодыжку разорвало. Ногу, к счастью, удалось сохранить. На фронте он был старшиной и политруком. Но об этом я совсем недавно узнал. Потому что в доме отца запрещено было говорить о войне, дед никогда ничего не рассказывал. Документы фронтовые мы нашли, когда его не стало. Я уже два года играл в спектакле «Рядовые» старшину и политрука и вдруг узнаю, что мой дед тоже был именно старшиной и политруком!

– Вы, наверное, после съемок в «Коридоре бессмертия» к железнодорожникам стали относиться по-особому?

– Я бесконечно уважаю людей этой профессии. У нас на съемочной площадке были два машиниста, которые научили меня управлять паровозом. Приехал на съемки дня за три, чтобы разобраться, где какие рычаги, клапаны, подача воздуха, давление. Мне важно было это знать самому. А потом машинисты говорили уже: «Мы пойдем покурим, а ты давай!» И я даже один на паровозе ехал…

– Но какие-то сложности наверняка были?

– Сложными были ночные смены. Холодно было. Но мы в паровоз бегали греться у котла. Он стал нашим вторым домом, в какой-то момент уже воспринимали его как живой организм… Да, были непростые моменты, травмы. Однажды подо мной загорелась шашка, и я на ходу паровоза должен был сбросить ее ногой вниз. А дыма столько набралось, что я ничего не видел, не мог нащупать ее. В итоге начал вдыхать дым шашки, а он очень горячий и ядовитый. Вдохнул, а выдохнуть не могу – что-то как заклинило, зажало в груди. Спрыгнул с паровоза, отбежал в лес и стал пытаться выдохнуть.

– Как 9 Мая проведете?

– Пойду в первый раз с семьей в Бессмертном полку. Раньше у меня даже военной фотографии деда не было. А нашли ее в деревенском доме, где семья деда жила. Специально поехали, перевернули все, обыскали все углы, чердак, все подняли – и нашли снимок, на котором он в военной форме. А после шествия поедем в парк Победы лично поздравить ветеранов Великой Отечественной. Это самое лучшее, что можно сделать в этот день.

– Что пожелаете им при встрече?

– Долгих лет жизни! Года два назад мы играли для ветеранов спектакль «Рядовые». Потом кто-то благодарил, кто-то плакал, а один строго спросил нас: «Вы зачем мне это все показали? Я там был, я это все сам видел!» И я извинился перед ним. Он по-своему был прав. Наш спектакль замечательный, и пьеса пропитана правдой жизни. Такой, как сама жизнь, это и подметил ветеран. Но, наверное, настало время молодых, которые должны смотреть эти спектакли и фильмы. Чтобы знать, как все это было, чтобы помнить и ценить подвиг старшего поколения. А героям нашим нужно спокойно жить и радоваться мирному небу, благополучной жизни. И они очень стараются жить именно так – с достоинством и радостью.

Нас однажды позвали дать спектакль в Доме ветеранов. Я приехал с утра, прохожу мимо столовой и вижу, как ветераны – чистые, выглаженные, в костюмах, с медалями и орденами на груди – завтракают. И столько в их внешнем виде уважения к себе, к своим наградам. Встреча с ними для меня самого была настоящим праздником. И сейчас наша задача – как можно дольше продлить их дни в почете и уважении.

Автор: Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, ИА «Столица»