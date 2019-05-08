«Мир! Труд! Май! Лемма!» Популярная радиостанция прокачала Первомай во Владивостоке

Коллектив радио «Лемма» отметил Праздник Весны и Труда вместе с жителями и гостями приморской столицы. Даже непогода отступила под натиском радийного позитива. Уверены, этот праздник запомнится всем его участникам надолго.

Празднично украшенная баннерами, флагами и шарами площадка «Леммы» была организована в районе Адмиральского сквера. Ведущие утреннего радиошоу «Первая пара» Алена Шестакова и Павел Унучек выступили ведущими, приветствуя участников многотысячной первомайской колонны и заряжая их праздничным настроением. А еще они дарили горожанам первомайские сюрпризы от партнеров радиостанции и всячески поднимали торжественный дух демонстрантов, так что даже ненастная погода не смогла дождаться в этот день ни одного хмурого лица.

В общем, всех, кто заглянул в праздник на площадку радио «Лемма», ждали искренние сердечные поздравления, позитивные эмоции, заряд бодрости и отличного настроения! «Мир! Труд! Май! Лемма!» – таков был лозунг этого дня.

Радио «Лемма» благодарит за поддержку партнеров мероприятия:

– Ти энд Эм Кофе Кафе (T&MCoffeeCafe) – всегда свежеобжаренный кофе и широкий выбор корнуэльских пирогов на любой вкус!

– Ресторан настоящей грузинский кухни «Сациви». Для вас – с пылу с жару вкуснейшие шашлыки, румяные хачапури, хинкали, ароматные напитки.

– Кафе одесской кухни «Тетя Соня». Традиции украинской, еврейской, русской, молдавской и греческой кухонь.

– Молочный завод «Молли». Производит живой «Йога Йогурт «Молли», который сохраняет молодость, усиливает иммунитет, легко усваивается, соответствует потребностям нашего организма.

– «Кофе-машина». Сеть комфортных автокафе. С отличным кофе и вкусной едой!

– «Зеленая точка» – российский интернет-провайдер. Бесплатное подключение и настройка оборудования в течение 1 часа.

– Пекарня «Хлебное дело» – это 120 наименований традиционного ремесленного хлеба на живой закваске, выпекаемого в каменной печи.

Автор: Андрей БЕЛОУСОВ