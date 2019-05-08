2010‑й: В 150 жизнь только начинается! Накануне 30-летия «Владивостока» мы продолжаем публиковать фотовоспоминания о пройденном пути. Пройденном всеми вместе: нашей газетой, нашими верными читателями, нашим городом и краем, нашей страной.

Фотохроники с 1989-го (это, напомним, год основания «В») по 2009 год вы можете найти в номерах за 12 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября, 5 и 19 декабря 2018 года, 23 и 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 19, 27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля и 2 мая сего года.

Сегодня в кадре особая веха – год торжественный, юбилейный, наполненный радостью, год 150-летия Владивостока! Да, в тот год нас сильно раздражали пробки и пыль от строительства новых трасс, да, мы привычно ворчали, мол, «рельсы на Алеутской снимают, а колом стоит весь город». Ну на то мы и люди, чтобы ворчать да охать, но про главное не забывать!

Какой же это был огромный и красивый праздник – 150-летие Владивостока! Президент страны Дмитрий Медведев, поздравляя главу города Игоря Пушкарева, сказал: «У Владивостока – восхитительное будущее!» И в это верилось.

В районе Седанки прямо в море вбивались сваи под будущий низководный мост. Стали приводить в порядок и реконструировать скверы, на дороги города вышли новые автобусы. Мэр Пушкарев открывал новые спортивные площадки и школьные стадионы, в городских школах искусств начинался большой ремонт.

Началось и планомерное изменение внешнего облика Владивостока. Взялись за подпорные стены – росписи на них, выполненные молодыми художниками, привлекали внимание туристов и радовали горожан. Павел Шугуров и сообщество «33+1» к юбилею подарили Владивостоку «Золотую рыбку» и чудесных «Обитателей Миллионки», рядом с которыми и сегодня фотографируются туристы. А сколько тогда споров было! Как всегда, на свои места все поставило время…

Нельзя не вспомнить и горькие моменты. Все то же время, расставляющее все на свои места, постучалось к нам в 2010-й из 1938-го. Во время строительства объездной трассы на Патрокл было найдено место захоронения жертв политических репрессий. Словно встали перед нами эти люди и спросили: «Вы помните, что мы невиновны? Вы помните, что такое не должно повториться?» И нельзя было отвести глаза…

Еще это был год юбилея Великой Победы, и в марше 9 Мая по Светланской прошли вместе с российскими военными американские моряки. А гостем очередного, уже 8-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» стал Жерар Депардье – само жизнелюбие во плоти.

И как бы там ни было, радости, открытий, восторга в тот год нам досталось все же больше, чем печалей…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ