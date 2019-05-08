Пока мы помним – мы живем Герои военного конфликта на озере Хасан имеют право встать в ряды Бессмертного полка

Автопробег «Великая Победа – чтим и помним» традиционно был посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне, а также грядущей 81-й годовщине Хасанских событий.

В акции, стартовавшей 3 мая, участвовало 80 человек: ветераны локальных войн и правоохранительных органов, школьники, музыканты оркестра Управления Росгвардии по Приморскому краю, жители приморской столицы. На 18 автомобилях и двух автобусах они проехали от Владивостока до пограничного поселка Хасан и обратно. Всего маршрут памяти растянулся на 600 км. В автопробеге принял участие и корреспондент «В».

Народный подвиг начался на Хасане

По традиции, сложившейся за четыре года существования патриотической миссии, прославляющей подвиг нашего народа и священную землю Хасанщины, мероприятие началось с возложения цветов к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной. Минутой молчания участники автопробега почтили память земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной. После чего автоколонна, украшенная флагами России, двинулась в сторону Хасанского района. На протяжении всего пути водители встречных автомобилей приветствовали ее одобрительными гудками клаксонов.

Нынешний автопробег получился более масштабным, чем предыдущие. По словам его организатора, президента Ассоциации структур безопасности Дальневосточного федерального округа, председателя правления региональной палаты отраслевого объединения работодателей «Евразия – Дальний Восток» Виктора Гутова, первый раз акцию поддержали около 30-ти жителей Владивостока на 6-ти авто. Но с каждым годом их становилось все больше. В мае 2019-го количество легковых автомобилей, задействованных в пробеге, могло быть больше 18 единиц. Но тогда колонна растянулась бы на несколько километров. Поэтому для перевозки участников мероприятия арендовали автобус. Практика показала, что это было разумное решение.

– Идея автопробегов по Приморскому краю родилась в нашей общественной организации несколько лет назад. Накануне майских праздников мы ездили в Находку, Арсеньев, Артем, Уссурийск, и я, как руководитель, чувствовал, что нам не хватает чего-то важного, – поведал Виктор Гутов. – А ведь история дальневосточной земли неразрывно связана с событиями Второй мировой и Великой Отечественной войн. На озере Хасан (на сопках Заозерной и Туманной) 29 июля 1938 года горстка наших пограничников дала отпор японским захватчикам, которые тогда поработили Корею. На территории Китая японцы варварски уничтожали города и мирное население. Остановила агрессоров Маньчжурская операция Красной армии 1945 года. Я хочу сказать, что мы живем на легендарной земле. Поэтому уже четвертый автопробег направляем на Хасан. Поверьте, сюда приезжают люди не по команде, а по позыву души, это те, кто хочет прикоснуться к истории нашей Родины.

Мы со школьной скамьи знаем, что основные события Великой Отечественной войны происходили в западной части Советского Союза. Но первые сполохи Второй мировой случились еще в июле 1938 года на озере Хасан, на этих сопках. Наши пограничники и части Красной армии всему миру показали, как мы можем защищать родную землю. На этой земле увековечены имена двух великих советских полководцев. Маршал Блюхер потерял здесь свой авторитет военачальника, за ошибки в военной операции он понес серьезное наказание. А будущий маршал Победы Георгий Жуков разгромил на Хасане части Квантунской армии.

Надо признать, что в современной России стали забывать о Хасанских событиях 80-летней давности. О них не говорят на уроках истории в школах, не пишут книги и не снимают фильмы. Между тем именно 10-дневный военный конфликт на озере Хасан и на берегах реки Туманной, а не советско-финская война 1939-1940 годов стал первым серьезным столкновением наших пограничников и подразделений Красной армии с хорошо вооруженными регулярными частями противника. Это была настоящая, пусть и скоротечная война. Поэтому герои Хасана имеют полное право находиться в рядах Бессмертного полка наряду с героями советско-финской войны и Великой Отечественной. Патриотический лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто» еще не отменен.

Не забываем дедов-героев ради внуков

Движение колонны от Владивостока до финальной точки маршрута со всеми остановками заняло почти шесть часов. Поэтому концерт, организованный для жителей Хасана участниками автопробега и силами местной художественной самодеятельности, начался уже в пятом часу дня. В поселке нет клуба, поэтому артисты выступали под открытым небом на площадке около школы. Благо на небе в этот день не было ни облачка.

Своим творчеством зрителей порадовал автор и исполнитель Николай Ивановский, представивший песни собственного сочинения «День Победы» и «Бессмертный полк». Историк, член Союза писателей России и Совета ветеранов УВД Владивостока Николай Сидоров прочитал стихотворение, посвященное великому празднику. Барабанным боем известили о себе юные пионеры, как и полагается, в красных галстуках, а затем исполнили стихотворение, посвященное пограничникам, и несколько патриотических песен. С песнями «Огонек» и «Лизавета» выступила женская вокальная группа «Лада» из поселка Хасан. Танец «Русские березки» в исполнении детского танцевального коллектива «Россинки» местной школы был оценен овациями.

Но особое впечатление на зрителей произвело выступление военного оркестра Управления Росгвардии по Приморскому краю под управлением капитана Олега Зубилина. Этот коллектив впервые участвовал в автопробеге. Он открывал и закрывал концерт парадным маршем и инструментальной версией песни Давида Тухманова «День Победы». Своего отделения в программе концерта у оркестра не было, о чем публика искренне сожалела.

– Спасибо, что нас не забывают. Оркестр поднял нам настроение, – признавались хасанцы корреспонденту «В». – Мы просили музыкантов сыграть на бис, но не хватило времени. Дирижер пообещал, что в будущем году они приедут на празднование Хасанских событий и сыграют отдельный концерт.

К сожалению, среди зрителей на концерте было не так много местных жителей, как ожидали организаторы. Как выяснилось, этот выходной день большинство сельчан посвятило огородам.

– У всех посадки, с утра еще был субботник, потом люди убирали на кладбище. Но благодаря связи по WhatsApp весь поселок узнает все, что здесь происходило. Был бы клуб, народу было бы больше, – так объяснила ситуацию участница танцевального коллектива «Лада» Татьяна Морокина. – И все-таки посмотрите, сколько пришло детей! Они подрастут и уже сами станут участвовать в таких мероприятиях. У нас очень много могил пограничников, погибших на Хасане. И школьники за ними ухаживают, привлекая своих родителей.

Нужен ли памятный автопробег жителям поселка Хасан? На этот вопрос утвердительно ответила депутат Думы Хасанского муниципального района заслуженный учитель РФ Наталья Карпова.

– За четыре года мы стали друзьями. Автопробег «Великая Победа – чтим и помним» очень важная акция. Действительно, пока мы помним, мы живем. Не зря сегодня в наших рядах маленькие ребятишки, которые внимательно слушают настоящую историю нашей Родины, и они уже ее не исказят.

На обратном пути участники пробега спустили на воду озера Хасан плот с зажженными свечами и венками как дань памяти воинам, которые отдали свои жизни, защищая Родину в июле 1938 года.

Необходимо добавить, что в 2013 году во Владивостоке на бывшем кладбище во Фрунзенском районе в честь 75-летия военного конфликта на Хасане был установлен памятник на братской могиле командира Красной армии Миронова и красноармейцев, погибших на озере Хасан. Памятник принят в муниципальную собственность.

Работа над ошибками

В номер «В» за 2 мая по технической причине прокралась ошибка. В материале «Доброй памяти заслуживают» было опубликовано стихотворение капитана дальнего плавания Михаила Васильевича Соболевского «S.O.S», однако в результате компьютерного сбоя строки его оказались перепутаны. Приносим свои извинения и публикуем правильный вариант этого поэтического произведения.

Пока надежда не утрачена,

Но нет спасенья в одиночку,

Сигналит судорожно рация:

Три точки – три тире – три точки!

Подумайте, с каким отчаяньем

В кромешной вздыбившейся ночи

Стучит в приемник сочетание:

Три точки – три тире – три точки!

В эфире – джаз, молитвы, пение,

И телетайп плюется срочными.

Но самое первостепенное:

Три точки – три тире – три точки!

И кто-то сам в борьбе с пучинами

Без промедленья и отсрочки

Спешит, пока еще не сгинули:

Три точки – три тире – три точки!

Держите же сердца включенными,

Открытыми глаза и уши,

Чтобы не канул в бездну черную

Призыв: СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!

Автор: Сергей КОЖИН