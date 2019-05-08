Увидите китайские лица в победном строю – не удивляйтесь Сегодня, 8 мая, в Доме офицеров флота во Владивостоке откроется фотовыставка, посвященная боевому пути легендарной интернациональной 88-й отдельной стрелковой бригады. Это соединение дислоцировалось в Хабаровском и Приморском краях, а боевые операции проводило в Северо-Восточном Китае.

Организаторами экспозиции выступили Владивостокский городской совет ветеранов и командование ТОФ. С китайской стороны – исследователь истории 88-й бригады и Второй мировой войны в Китае профессор Ань Жань.

Кроме того, для участия в колонне Бессмертного полка в день празднования Великой Победы в столицу ДФО прибыла из Китая делегация потомков офицеров и солдат прославленного интернационального соединения.

– Наши китайские друзья с гордостью участвуют в марше Бессмертного полка по улице Светланской, каждый из них крепко и высоко несет в руках портрет своего ветерана, – рассказал корреспонденту «В» руководитель исторической секции Русского клуба в Харбине Сергей Еремин. – Это уже стало традицией. 9 Мая они вновь пройдут вместе с владивостокцами по главной улице нашего города. Если увидите китайские лица в строю, не удивляйтесь. Это приехали к нам друзья, поздравьте и их с Днем Победы – наши дедушки и прадедушки вместе воевали против немецкого фашизма и японского милитаризма.

В следующей толстушке, которая выйдет 16 мая, «В» планирует опубликовать очерк об одном из офицеров этой бригады Чжан Вэйго, который несколько раз отправлялся из Приморья в Маньчжурию для сбора разведданных и проведения диверсий против Квантунской армии.

Автор: Николай КУТЕНКИХ