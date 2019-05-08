«Дракон в кимоно» оказался беззубым Среди обитателей экспозиции «Японское море» в Приморском океанариуме появился новичок, которого трудно не заметить – внешний облик этой рыбы напоминает сказочного дракона, а плавники похожи на широкие рукава классического кимоно. Новосел океанариума – японская лисичка Percis japonicus, которую сами японцы и европейцы называют собачьей лисичкой.

Как сообщила пресс-служба океанариума, у всех морских лисичек (а их более 40 видов) тело заключено в твердый панцирь, похожий на рыцарские доспехи: костные пластинки-щитки вооружены шипами и образуют продольные гребни. Несмотря на воинственный облик, морские лисички безобидные, даже зубы не у каждого вида есть. Питается «дракон в кимоно» донными беспозвоночными – креветками, червями.

Японская лисичка – существо самодостаточное: в стае не нуждается, предпочитает проводить время лежа в одиночестве на дне. Главное, чтобы было прохладно. Чаще всего японская лисичка встречается в водах с температурой от – 1,5 до 4,0 градуса Цельсия.

Автор: Отдел новостей «В»