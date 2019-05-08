Вспоминали историю Великой Отечественной Более 12 тысяч приморцев приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», и более 120 человек написали его на отлично, сообщила пресс-служба края.

Диктант проходил в школах, техникумах, вузах и учреждениях культуры – всего было задействовано почти 400 площадок.

В акции приняли участие не только молодые люди, но и ветераны. В этом году количество желающих написать текст побило все рекорды – более 12 тысяч человек.

Участникам тестирования необходимо было вспомнить и восстановить в памяти события Великой Отечественной войны, фамилии и имена военачальников, исторические факты о партизанском движении, жизни в тылу и другие важные моменты истории. Средний балл составил 15 из 30 возможных. На 30 баллов написали тест 124 человека, от 25 до 30 баллов – 1484 человека. Средний возраст участников – 19 лет, минимальный – 12 лет, максимальный – 84 года.

Автор: Отдел новостей «В»