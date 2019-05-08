Заслужил заслуженного Радостное известие пришло во Владивосток из столицы: ведущему мастеру сцены, актеру Приморского краевого театра кукол Вадиму Перфилову присвоено почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Вадим Перфилов работает в театре кукол бессменно с 1992 года. Это замечательный, яркий, разноплановый актер, для которого не существует понятия «амплуа». В его багаже такие замечательные роли, как Карабас Барабас (как признавался сам актер в интервью нашей газете несколько лет назад, он играл не злодея, а обаятельного негодяя), капитан Трумм в спектакле для взрослых «Чаромора и капитан» и многие другие. Вадим Перфилов – талантливый режиссер, обогативший репертуар театра многими популярными, завоевавшими признание зрителей постановками – например, «Сказка о глупом мышонке», «Морозко», «Аистенок и пугало», «Умка», «Золотой цыпленок»...

Газета «Владивосток» от души поздравляет Вадима Перфилова с высокой наградой – первой в Приморье в Год театра в России и первой за несколько лет.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ