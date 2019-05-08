Мы чтим ваш подвиг, солдаты Победы! Маршрут нашей памяти не закончится никогда

Более 20 тысяч жителей и гостей Владивостока планируют принять участие в шествии Бессмертного полка в День Победы, сообщила пресс-служба края.

Построение колонны начнется в 9 часов от здания на улице Алеутской, 19а (более известного как «Серая лошадь»).

Шествие Бессмертного полка состоится сразу после прохождения парада войсковых подразделений и военной техники, ориентировочно в 11 часов. Бессмертный полк пройдет по улице Светланской, затем свернет на набережную Цесаревича и продолжит свое движение до мемориала «Боевая слава ТОФ».

Отметим, что предварительная регистрация участников для прохождения в колоннах не требуется. На шествии запрещено использовать растяжки с названиями учреждений, флаги и иную атрибутику.

Бессмертные полки 9 Мая также пройдут во всех населенных пунктах Приморья. Самые многочисленные ожидаются в Находке, Уссурийске, Артеме, Фокино и других крупных городах края.

Автор: Отдел новостей «В»