Без побед во втором круге Волею календаря Футбольной национальной лиги владивостокский «Луч» в конце апреля три игры подряд встречался с командами из лидирующей группы, рвущихся в премьер-лигу. И, надо признать, немало попортил им крови и нервов.

А у кого-то и очки отобрал, на которые те рассчитывали для попадания в высший футбольный дивизион страны. Например, у «Томи» 20 апреля на ее поле. Из-за ничейного результата сибиряки остались на третьем месте. Жаль только, что больших дивидендов это не приносит нашим землякам. В весенней части турнира в 11 матчах им не удалось одержать ни одной победы.

«Тигры» проиграли «барсам»

24 апреля на стадионе «Динамо» состоялся футбольный матч между «Лучом» и «Сочи». Эти поединки называют приморским дерби – они всегда отличаются особым упорством и напряженностью.

Достаточно вспомнить октябрьскую встречу в первом круге на олимпийском стадионе «Фишт», который завершился вничью со счетом 2:2, хотя приморцы уже к пятой минуте забили два мяча. За прошедшие полгода черноморцы основательно усилили свой состав благодаря финансовым вливаниям единственного владельца клуба Бориса Ротенберга, компании которого построили олимпийские объекты и мост от Тамани до Крыма. Перед своими футболистами он поставил только одну задачу: играть среди футбольных грандов России.

Гости прилетели во Владивосток заранее. Как чувствовали, что им понадобится дополнительное время. Дело в том, что из Москвы в Приморье не доставили багаж с формой. Поэтому сочинским футболистам пришлось в нашем городе бегать по спортивным магазинам в поисках футболок, гетр и бутс.

Игра со стартового свистка протекала на встречных курсах, никто не хотел уступать мяч и инициативу. Хозяева поля начали матч с активного прессинга, пытаясь с первых минут сломить сопротивление. И, надо признать, были близки к успеху. Вначале наш форвард Илья Визнович в штрафной площадке прострелил вдоль ворот, но до мяча у вражеских ворот никто из коллег не дотянулся. Следом после подачи углового опасно бил головой защитник Кирилл Марущак, но и его удар не достиг цели. Несколько раз на разгоне атак хорошо сыграл хавбек Андрей Павленко, однако безрезультатно.

Делая ставку на быстрый гол, дальневосточники потратили много сил и энергии, а потому к середине первого тайма логично отошли назад, чтобы отдышаться. Игра выровнялась, и у сочинцев наконец-то появились собственные моменты для атак. Однако первый тайм завершился нулевой ничьей.

Второй тайм мало отличался от первого, после перерыва «Луч» снова ринулся в наступление. И опять безуспешно. Силы таяли, а потому команда вновь оттянулась назад, плотно закрыв оборону. Гости путем коротких и средних передач стали растягивать оборону дальневосточников. На 68-й минуте они нашли пробел в рядах «желто-синих», что сразу же обернулось голом. В составе «барсов» точным ударом отметился вышедший за три минуты до этого на замену Николай Обольский. Хотя наш вратарь Александр Котляров и угадал направление удара, но остановить мяч не смог.

Обидный гол не выбил хозяев из колеи. Оставшееся до конца матча время приморцы шли вперед, но забить не получилось. Игра так и закончилась со счетом 0:1. Эта победа вывела «Сочи» на второе место.

Не удержали победу над «Авангардом»

Лидеров с пятого места пытается догнать курский «Авангард». Именно с ним у «Луча» предстояла игра 34-го тура.

Добираться до Курска «тиграм» пришлось на перекладных. Еще в четверг вечером команда поездом отправилась в Хабаровск. Оттуда самолетом вылетела в Москву. Затем 11 часов спортсмены просидели в столице на вокзале в ожидании поезда на Курск. И лишь в субботу утром по местному времени команда оказалась на месте. К счастью, 40-часовая дорога не особо сказалась на функциональном состоянии и эмоциональном настрое приморских спортсменов.

Более того, воскресным вечером они могли победить на газоне стадиона «Трудовые резервы». Для экспертов это оказалось удивительным. Мало того что «Авангард» находится в хорошей физической форме, так еще он и горел желанием взять реванш за поражение в первом круге во Владивостоке со счетом 1:0.

Однако дальневосточники со стартового свистка навязали сопернику свою игру. Они постоянно рвались в атаку и заставили курян уйти в глухую оборону у собственных ворот. Такая нацеленность принесла свои плоды на 10-й минуте. Наш полузащитник Андрей Павленко в очередной атаке отдал выверенный пас нападающему «желто-синих» Илье Визновичу. А тот с ходу из-за пределов штрафной площадки нанес мощный и точный удар в правую «девятку» – 0:1.

Однако гости недолго радовались. «Сине-белые» быстро перехватили инициативу и сравняли счет уже через две минуты. Неотразимым ударом головой отличился курянин Владислав Руденко – 1:1.

Ближе к середине первого тайма «Луч» вновь перешел в активный прессинг, атаки по всему полю следовали одна за другой. На 21-й минуте уже приморцы выиграли единоборство «на втором этаже». Это наш форвард Иван Хлеборобов после точного навеса хавбека Давида Дзахова с левого фланга головой отправил мяч в ворота «Авангарда». На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей – 1:2.

Второй тайм начался с замены вратаря «сине-белых» из-за травмы. Странным образом именно это встряхнуло хозяев. Они ринулись отыгрываться. Сравнять счет «сине-белым» удалось на 67-й минуте. Мяч в ворота приморцев вновь головой отправил курянин Дмитрий Каюмов.

До конца матча результат на табло не изменился, хотя моменты для взятия ворот были у обеих команд. У наших земляков они были даже более предпочтительными. Тем не менее финальный свисток арбитра Алексея Сухого зафиксировал ничью – 2:2.

Итак, наша команда вновь заработала одно очко и опустилась на 14-е место в турнирной таблице. «Тигров» обошла «Мордовия». У «Луча» сейчас в наличии 41 очко. С отставанием в три очка далее следуют «Факел» и «Балтика», занимающие 15-ю и 16-ю позиции, а это уже зона вылета.

Следующий матч «тигры» проведут на домашней арене 4 мая. В гости пожалует «Шинник». Ярославский клуб имеет 50 очков и сейчас находится на восьмом месте. Ожидается интересный поединок.

Автор: Николай КУТЕНКИХ