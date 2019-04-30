И это время – ночь… Художница, писатель и общественный деятель Лора Белоиван открыла выставку своих живописных работ в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж».

Выставка «Время – ночь» представляет вниманию зрителей свежие работы Лоры Белоиван, выполненные в технике холст, акрил. Картины Белоиван – философско-эмоциональные, яркие и необычные. Как и сама художница.

Лора Белоиван – человек, известный в Приморье и далеко за его пределами. Ее прозу – «Чемоданный роман», «Южнорусское Овчарово» и другие – любят русскоязычные читатели и за пределами России, а ее картины хранятся в частных собраниях по всему миру.

Но более всего Лора Белоиван известна как зоозащитник: вместе со своим супругом уже много лет работает в организованном ими же центре реабилитации «Тюлень», где спасает молодых тюленей-ларг, что по весне отбиваются от взрослых и попадают в неприятности.

Выставка «Время – ночь» позволит тем жителям Владивостока, кто более наслышан именно об этой деятельности Белоиван, оценить ее и как художника, увидеть другую ипостась этой яркой личности.

– После школы я не рисовала почти 20 лет, – рассказала Лора Белоиван. – С 2007 года живопись в моей жизни конкурирует с писательством за право быть основным занятием и, видимо, побеждает. Рисовать гораздо приятнее, чем писать рассказы. Во всяком случае, когда рисуешь, не умираешь каждый раз, а даже наоборот. Считаю акрил самым благодарным и честным материалом: ты с ним по-человечески, и он с тобой тоже по-человечески.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ