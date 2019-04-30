Число приморцев, получающих региональную доплату к пенсии, увеличится В России пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе краевого Отделения ПФР.

В соответствии с ранее действовавшим порядком размер доплаты к пенсии рассчитывался с учетом индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты.

«Увеличение пенсии или ежемесячной выплаты после индексации автоматически уменьшало размер региональной доплаты. То есть пенсионеры не ощущали разницу до и после. А если доход превысил размер прожиточного минимума пенсионера, то граждане не могли претендовать на региональную доплату», – уточнили в пресс-службе края.

Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а уже затем повышаются на суммы индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения закона действуют с 1 января 2019 года и таким образом охватывают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. Напомним, что в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05 %, в феврале на 4,3 % проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2 %.

Повышения пенсий и ежемесячной денежной выплаты в результате прошедших индексаций будут пересмотрены и установлены в новых размерах начиная с мая. Перерасчет коснется не только федеральной социальной доплаты, предоставляемой Пенсионным фондом России, но и региональной социальной доплаты, которую в Приморье получают более 70 тысяч неработающих пенсионеров.

С учетом принятых изменений в закон в Приморье число получателей региональной доплаты к пенсии увеличится примерно на одну тысячу человек, заверили в пресс-службе региона.

Увеличение доплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России или органы социальной защиты, чтобы подать какие-либо заявления, предупредили в Отделении ПФР по Приморскому краю.

Справка «В»

Региональная доплата к пенсии – это разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением пенсионера.

Автор: Отдел новостей «В»