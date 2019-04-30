Мне надо – для людей Простой секрет Светланы Морозовой

Большинство из нас любит получать подарки. Немало и тех, кто любит их дарить, получая удовольствие от благодарностей. А есть те, кто делает добро по велению сердца, не ожидая в ответ многочисленных спасибо. Они просто так живут.

На днях в краевой столице прошел смотр-конкурс народных хоров. Победителям традиционно вручили ценные призы. А потом, когда уже никто не ожидал никаких сюрпризов, организаторы объявили: специальным призом «За преданность народному творчеству» в размере 30 тысяч рублей награждается народный хор русской песни «Приморские узоры».

– Мне рассказали, что был гром аплодисментов, ветераны из хора плакали, – говорит Светлана Морозова, почетный гражданин Владивостока и Приморского края, председатель Совета почетных граждан Владивостока и Приморья. – Люди не ожидали, была искренняя радость. А мне-то как приятно, хоть и не могла я лично этот приз вручить.

Приз она учредила неожиданно, спонтанно, услышав информацию про конкурс хоров.

– Я подумала: столько лет отдала народному творчеству, была директором КЦНК, так почему же не могу поддержать сегодня тех, кто этим творчеством занимается? – говорит Светлана Морозова. – Вот и придумала такую награду. И еще обязательно какой-то из народных хоров Владивостока такой же получит – за преданность народному творчеству. И мне будет радостно, что людям приятно… Вот такой подарок сделаю к своему дню рождения.

Да, это в характере Светланы Сергеевны – дарить на собственный день рождения подарки другим. А исполняется ей в этом году 77 лет.

– Красивая цифра, – говорит Светлана Сергеевна. – Элегантная. А сложишь – 14 получается. Так что я моложе всех молодых!

В 14 лет была она девчонкой активной, ну казак в юбке! Комсорг, заводила всяких хороших дел в школе и классе. Никогда, вспоминает Светлана Морозова, им скучно не было, хотя какие там гаджеты – телевизоры-то не в каждом доме были. А еще занималась гимнастикой: выступала с акробатическими этюдами на смотрах самодеятельности. И побегать любила, и шалостей разных не чуралась – девчонка как девчонка. Училась хорошо, хотя во многие предметы сама вникала – не со всеми педагогами получался контакт. А что сама понимала, одноклассникам объясняла.

– А вот мальчикам я не очень нравилась, – улыбается она. – Была, знаешь, таким гадким утенком. Мне один мальчик так нравился, сил не было. Но – не судьба…

Сильный пол разглядел Светлану потом, когда из гадкого утенка вырос самый настоящий лебедь: статная, гибкая, с гордой посадкой головы, водопадом тяжелых кос (на конкурсе «Коса – девичья краса» победила!). За модой следила – сама себе шила, старалась.

– И вышла я замуж за самого красивого мужчину во Владивостоке, – смеется Светлана Морозова. – Красивой парой мы были. Но… Я не пью и с роду никогда не пила. А у него слабость оказалась к спиртному. И победить себя не смог. Так и расстались. Между прочим, первый муж до сих пор мне звонит периодически. Помнит. Было у меня и второе замужество, не скрою. Но и тут не сложилось. Расстались, когда сын мой, Сашенька, нашел меня… Приехала я по общественным делам в детский дом, а ко мне бежит мальчишечка. Обнял крепко-крепко: «Это моя мама!» Разве могла я не стать ему мамой? А муж не захотел «приемыша». И я развелась, чтобы Сашу взять. Но когда муж мой увидел этого малыша, он всей душой его полюбил. И фамилию свою дал. И любил всю жизнь. Саша у нас был очень любимым мальчиком, хоть и жили мы уже с мужем врозь.

– Выходит, у вас в жизни Саша был самой большой любовью?

– Любовь к сыну – это одно… А любовь к мужчине… Всю жизнь – и до замужества, и во время, и после – я любила одного человека. И он меня любил. Сильно. Но он был женат, когда мы познакомились, и дети у него были. И уйти от жены, от детей я не могла ему позволить. Не в моих правилах. Так мы и прожили жизнь – сильно любя, но не вместе. Но я не жалею. Это была любовь настоящая.

– А сплетничали про вас?

– Может, и сплетничали. Да мне плевать было. Я не прислушивалась. Завидовали мне, знаю. Но я никогда не расстраивалась. Потому что думала: а чего мне расстраиваться-то? Да пусть думают, что хотят! Помню, когда я первый раз пошла с подарками к несовершеннолетним в СИЗО, что только про меня не говорили. В лицо спрашивали: «А Графиня – ваша кличка блатная?» Слухи до меня доходили: оперативники на совещаниях говорили, мол, надо Морозову в разработку брать. Обидно было. А потом мне один хороший человек сказал: чего ты расстраиваешься? Да пусть боятся, пусть завидуют! А ты иди своей дорогой. Так и сделала.

Самое, наверное, в жизни сложное – идти своей дорогой. Но в Светлане Морозовой сочетаются сила воли и удивительная доброта. Они и вели ее по жизни, давая силы в первую очередь на помощь другим людям. Добрыми делами, благотворительностью Светлана Сергеевна занимается десятки лет. И придумывает все новые и новые проекты, откликаясь на чужие беды и просьбы…

Например, решила подключиться к акции комитета «Победа», цель которой – по всему краю памятники воинам Великой Отечественной привести в порядок. К самым разным людям обратилась – от мэра Владивостока до губернатора края. Не административной помощи просила – личного участия. Чтобы каждый под свою опеку памятник взял. И никто не отказал!

С самыми разными людьми удавалось наладить контакт Светлане Морозовой. С ее мнением считаются и бизнесмены, и политики. Умеет она убедить, на своем настоять.

– Как вам это удается, Светлана Сергеевна?

– Авторитет, наверное, помогает. Возраст. Статус почетного гражданина. И то, что все знают: я за себя и для себя никогда не прошу. Никогда. Только для других. И денег не беру никаких, зачем мне это? Вот пусть человек приведет памятник в порядок на свои средства. И все.

Еще один новый проект Морозовой – паллиативная помощь онкобольным.

– Заняться паллиативной помощью я решила уже давно. Сколько раз видела, как люди умирали от рака – тяжело, с такой болью… Хосписы необходимы по всему краю! В этом году обратилась к глубокоуважаемым людям – медикам, бизнесменам. И организовала рабочую группу, в которую вошел 21 человек. На совете почетных граждан края в присутствии губернатора Олега Кожемяко мы все обсудили. При его содействии теперь взаимодействуем с фондом помощи хосписам «Вера», они помогают нам разрабатывать программу.

Вообще, мы с Олегом Кожемяко в чем-то схожи характерами. Он быстро принимает решения и всегда видит верное направление. С Олегом Гуменюком я знакома много лет, давно знаю его родителей.

– Светлана Сергеевна, чтобы помогать людям, нужно немало сил. Знаю, что у вас есть какая-то особенная гимнастика, которую вы делаете каждый день…

– Да. Не один десяток лет начинаю день с особой зарядки и твердо уверена, что она помогает мне поддерживать здоровье как физическое, так и умственное, придает энергии. Планирую поделиться этой зарядкой со всеми желающими, кстати, думаю, в скором времени проведу такой своеобразный мастер-класс. Своих-то подружек давно уже этой зарядке научила. Помогает! У меня сильная энергетика, и Джуна говорила, что сила во мне есть. Может, эта сила и Всевышний помогают мне находить язык с самыми разными людьми. А еще вот что скажу: людей насквозь вижу. Тех, кто ко мне приходит за личной выгодой, чтобы для себя что-то урвать, сразу вычисляю, моментально. И никогда с таким человеком общаться не буду. Потому что мне для себя, повторюсь, ничего не надо. Мне надо – для людей. И все знают, что Светлана Морозова всегда скажет спасибо. И теплых слов не пожалеет.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ