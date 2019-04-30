Собственников нежилых помещений ограничили в перепланировке Законодатели вновь обратили внимание на ЖКХ. На этот раз правкам подвергся Жилищный кодекс. Кроме того, установлены правила назначения временной управляющей организации.

УК на время

Зачем и в каких случаях нужна временная управляющая компания? Если, например, жители многоквартирного дома до сих пор не определились, создать им ТСЖ или выбрать УК и какую именно. Либо разорвали отношения с прежней УК. Назначает временную управляющую организацию муниципалитет, выбирая из перечня действующих на его территории. Приоритет отдается компании, у которой в обслуживании на данный момент находится меньше всего домов. Внимание: к управлению не может быть допущена организация, которая уже занималась этим конкретным домом и с которой собственники успели расторгнуть договор управления.

В случае выбора временной УК муниципалитет в течение одного дня должен опубликовать решение на своем официальном сайте, а также в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. И в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения ознакомить с ним жителей дома.

Назначение временной УК не является основанием для собственников расслабиться и перестать искать оптимальный для своего дома способ управления – полномочия «временщиков» длятся не более года.

Временная управляющая компания должна выполнять все работы по дому, что входят в минимальный перечень, утвержденный постановлением правительства. Собственники, в свою очередь, оплачивают услуги УК по тарифу, установленному муниципалитетом.

Перепланировка по-новому

Другие правовые нововведения (а именно ст. 25 Жилищного кодекса) касаются переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме. То есть раньше все требования по перепланировке (переустройству) касались именно жилого помещения, теперь – любого, вне зависимости от того, жилое оно или нет. Поправка эта была введена из-за множественных случаев самовольной перестройки нежилых помещений на нижних этажах жилых домов, в результате которых нарушалась целостность и безопасность здания.

Перепланировка помещения – это изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения. Расшифровываем: это снос или возведение перегородок внутри квартиры (или нежилого помещения), изменение назначения помещения внутри квартиры. Например, перенос кухни в коридор либо расширение жилых квадратов за счет кухни или коридора. Переустройство – это переоборудование инженерных коммуникаций, установка дополнительных сантехприборов. Даже перенос радиатора в другое место относится к переустройству и должен проводиться по закону.

Пакет документов, необходимый для перепланировки (переустройства):

– Заявление о переустройстве (перепланировке).

– Правоустанавливающие документы на перепланируемое помещение.

– Проект переустройства или перепланировки (его должна разрабатывать специализированная организация, которая имеет допуск саморегулируемой организации (СРО) к видам работ по подготовке архитектурных решений. Лицензия требуется только в том случае, если проект готовится для квартиры, расположенной в доме – памятнике архитектуры. Если в ходе перепланировки к вашей квартире присоединяется часть общедомового имущества, необходимо положительное решение совета собственников. Оно же понадобится, если владелец нежилого помещения решит надстроить его, расширить или возвести постройку на придомовой территории).

– Техпаспорт помещения. А если дом является памятником архитектуры, то потребуется еще и разрешение органов по охране памятников архитектуры.

В течение 45 дней органы местного самоуправления должны принять решение о согласовании или отказе и в течение трех дней представить документ, подтверждающий решение.

Причиной отказа могут стать неполный пакет документов, несоответствие проекта переустройства требованиям законодательства. Решение об отказе может быть обжаловано в суде.

Самовольство до торгов доведет

Если перепланировка (переустройство) выполнена самовольно, владельцу квартиры грозит штраф, а кроме того, его обяжут вернуть квартиру в исходное состояние. В противном случае помещение может быть продано с торгов. Выручка с продажи будет отдана бывшему владельцу за вычетом тех средств, что пойдут на приведение жилья в прежнее состояние.

Впрочем, если не нарушаются права и безопасность других жильцов дома, перепланировка (переустройство) может быть согласована в судебном порядке.

Кроме того, администрация Владивостока практикует внесудебное согласование по уже проведенной перепланировке (переустройству). В этом случае вам также придется подготовить пакет перечисленных документов и отправить его в администрацию города.

Вам никогда не утвердят перепланировку, если вы:

– решите поменять местами комнату и кухню (запрещено располагать мокрые зоны, к которым относится и кухня над жилыми комнатами), а также устраивать жилую комнату в кухне. Разрешено выносить кухню в коридор, и никто не запрещает схитрить и обозвать бывшую кухню кабинетом. Кроме того, можно поменять кухню и комнату местами, если все нижние соседи по стояку (начиная с первого этажа) сделают то же самое;

– разместите в цоколе (или тем более в подвале) жилые комнаты и попытаетесь узаконить свое решение;

– захотите расширить площадь санузлов за счет площади комнат, кухни или коридора;

– в панельном доме, совмещая комнату и лоджию, уберете подоконный участок стены.

На самом деле запретов гораздо больше, но именно с этими в основном сталкиваются граждане, решившие усовершенствовать свое жилье.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО