Заболеваемость менингитом в России растет 24 апреля – международный День борьбы с менингитом. Весь месяц после самого дня по всему миру проводят образовательные и просветительские мероприятия, направленные на повышение информированности населения о менингококковой инфекции.

Для России эта проблема также актуальна: заболеваемость менингококковой инфекцией в РФ за 2018 год в сравнении с 2017-м выросла на 10 %.

Менингит – тяжелое инфекционное заболевание, причем самый опасный из всех видов менингитов – менингококковый. Он начинается с симптомов, очень похожих на ОРВИ, и поэтому зачастую не диагностируется в первые часы. Порой его диагностируют только на этапе появления характерной сыпи. Инфекция развивается стремительно и за сутки может унести жизнь человека или привести к серьезным и необратимым последствиям. Особенно опасен менингит для детей раннего возраста (до 5 лет), подростков и молодежи.

По статистике, каждый пятый заболевший менингококковым менингитом умирает.

Один из распространенных способов профилактики инфекционных заболеваний – вакцинация. Современные конъюгированные вакцины направлены на предупреждение возникновения этого заболевания у детей (даже самого раннего возраста), подростков и взрослых.

В России вакцинация против менингококковой инфекции пока не включена в Национальный календарь, но входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям.

К группам высокого риска инфицирования и заболевания менингококковой инфекцией относятся дети до 5 лет включительно, подростки 13–17 лет, призывники, медицинские работники по профилю «инфекционные болезни», лица, проживающие в общежитиях, и другие.

В нашей стране доступны вакцины от менингококковой инфекции и менингококкового менингита для взрослых, подростков и детей начиная с 9-месячного возраста.

Автор: Отдел новостей «В»