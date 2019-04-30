Черного лесоруба задержали во Владивостоке В минувшую субботу, 27 апреля, сотрудники администрации краевого центра обнаружили незаконную вырубку зеленых насаждений в районе дома № 4 на улице Васнецова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Черными лесорубами было уничтожено 11 деревьев, на месте происшествия был задержан один человек. В отношении нарушителя составлен административный протокол, добавил начальник отдела экологической безопасности Сергей Козлов.

«На месте происшествия также обнаружена техника. По всей видимости, там работала целая бригада. К сожалению, задержать удалось только одного нарушителя. В настоящее время специалисты администрации готовят материалы, которые будут переданы в правоохранительные и надзорные органы для дальнейшего разбирательства», – уточнил Сергей Козлов.

Специалисты призывают: если жители города стали свидетелями незаконной вырубки деревьев, необходимо тут же сообщить об этом в правоохранительные органы. Это позволит оперативно установить личности нарушителей и задержать их для дальнейшего разбирательства. Также граждане могут предоставить фото- и видеоматериалы с места события, указав дату, время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей.

Автор: Отдел новостей «В»