Забор заменят сосны и ели Глава Владивостока Олег Гуменюк совместно с представителями бизнеса и общественниками в районе улицы Маковского в минувшую субботу, 27 апреля, высадил саженцы японской сосны и елей, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Есть идея полностью заменить забор, который сегодня здесь тянется вдоль дороги, на живую изгородь из деревьев, – прокомментировал глава Владивостока. – И очень приятно, что в городе работают социально ответственные предприниматели, которые поддержали нас сегодня и закупили саженцы».

Весна – самое удачное время для высаживания красноствольной сосны. Подобными деревьями благоустроены парки и общественные пространства Японии.

«После того как мы посадим саженцы, пару лет за ними нужно будет ухаживать: подрезать, удобрять. Зато когда они подрастут, то покажутся горожанам во всей красе. Дерево достаточно устойчиво к ветрам и нашей погоде. Его можно высаживать в любых наших скверах», – комментирует Юрий Щербак, представитель Приморского отделения Российского экологического общества.

Поддержали акцию волонтеры «Острова мечты», общественные движения «Раздельный сбор отходов» и «Новый Акрополь», а также строительные предприятия, транспортная компания.

Прослушав короткий инструктаж по правильной посадке деревьев, горожане взяли лопаты и приступили к делу.

«Нам не все равно, где жить, каким будет наш город. Поэтому всегда рады участвовать в подобных акциях», – комментируют представители транспортной компании.

«Наше предприятие довольно много делает в благотворительных целях, – рассказывает генеральный директор строительной компании Евгений Пименов. – Поэтому ни минуты не сомневались в том, что должны поучаствовать и в высадке таких уникальных деревьев».

Всего в ходе акции было высажено 35 красноствольных сосен и 15 елей.

Автор: Отдел новостей «В»