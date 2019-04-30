Байкеры открывают сезон полосой препятствий В субботу, 4 мая, во Владивостоке состоится торжественное открытие байкерского сезона.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участники мероприятия соберутся в 11.00 на центральной площади города, откуда на своих мотоциклах отправятся организованной колонной в сторону Шаморы.

Посмотреть на открытие байкерского сезона на площадь приглашают всех желающих. В программе мероприятия ожидаются показательные выступления мотоциклистов, соревнования на полосе препятствий, а также выступления музыкальных групп Дальнего Востока. Для гостей будут работать выставочные павильоны партнеров и фудкорты.

В связи с этим с 14.50 до 15.40 во Владивостоке будет временно ограничено движение на участке автомобильной дороги по улице Светланской – от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича. Объехать перекрытие можно будет по улицам Семеновской, Пограничной, Набережной, 1-й Морской, Уборевича, Пушкинской.

Автор: Отдел новостей «В»