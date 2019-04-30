Рассказали детям о великом символе Патриотическую акцию «Георгиевская ленточка» провели для детей владивостокские таможенники в средней общеобразовательной школе № 17. Школьникам поведали о символе воинской доблести и о Дне Победы СССР в Великой Отечественной войне.

На уроке истории психолог Владивостокской таможни Татьяна Коробейникова рассказала детям о подвигах советских воинов. Также юные горожане посмотрели документальный фильм о том, как советский народ встречал долгожданную Победу 9 мая 1945 года.

Школьники поделились, как в их семьях принимают участие в праздновании Дня Победы. Называли хорошо знакомые атрибуты праздника: военные парады, возложение цветов к памятникам погибшим воинам, салюты и неотъемлемую часть всех праздничных мероприятий – георгиевскую ленточку.

Татьяна Коробейникова рассказала ребятам про символизм георгиевской ленточки. В XVIII веке императрицей Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия. Орденом награждали за личную храбрость, проявленную на полях сражений. Носить его полагалось на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых полосах», за которой впоследствии и закрепилось название «георгиевская лента». Оранжевый цвет георгиевской ленточки (цвет пламени) и черный (цвет дыма) стали в России символом военной доблести, мужества и славы.

В 1943 году, продолжая боевые традиции русской армии, был учрежден орден Славы трех степеней – одна из главных наград Великой Отечественной войны. Его статус и черно-оранжевая расцветка ленты напоминали об ордене Святого Георгия. Затем георгиевская лента как символ воинской доблести украсила многие современные российские наградные медали и знаки.

Автор: Отдел новостей «В»