Горожане готовятся к шествию в рядах Бессмертного полка В дальневосточной столице продолжается подготовка к проведению Всероссийской акции «Бессмертный полк». Возможностью бесплатно отреставрировать и оформить фотографию уже воспользовались более двух тысяч горожан, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ежегодная масштабная акция «Бессмертный полк» пройдет во Владивостоке 9 Мая. Шествие горожан в память об участниках Великой Отечественной войны состоится сразу после прохождения парада войсковых подразделений и военной техники по традиционному маршруту – от здания «Серая лошадь» (ул. Алеутская, 19а) по улице Светланской, а затем по набережной Цесаревича до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». После прохождения колонны Бессмертного полка участники смогут вернуться на центральную площадь Владивостока, где будут продолжаться праздничные мероприятия.

Построение колонны начнется в 9.00. Предварительная регистрация участников не требуется. На шествии запрещено использовать растяжки с названиями учреждений, флаги и иную атрибутику.

Напомним, что управлением по делам молодежи была достигнута договоренность о помощи в оформлении портретов сразу с несколькими организациями. Так, большую помощь в бесплатном изготовлении фотографий оказала компания «Сервис Плюс».

До 8 мая оказывать бесплатные услуги по реставрации и оформлению фотографий продолжает рекламное агентство полного цикла «Презент» (ТЦ «Луговая», 1-й этаж, павильон 28, тел. 298-10-70). Услуги распечатки, ламинирования, монтажа и продажи штендера предоставляются за счет средств заказчика.

Участники акции могут изготовить фотопортреты и штендеры в иных организациях или пройти в строю с обычной фотографией любого размера.

Контактная линия штаба «Бессмертный полк» во Владивостоке работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по тел. 222-39-65, 222-08-38.

Автор: Отдел новостей «В»