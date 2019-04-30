«Городу» нашли место в пригороде Во Владивостоке прошла 26-я международная строительная выставка «Город». Несмотря на отдельные минусы в ее организации, мероприятие оправдало надежды, считают представители всех направлений строительного бизнеса, ставших участниками масштабного мероприятия.

В 2019 году, как и в прошлом, выставка «Город», организованная ООО «Даль-экспоцентр», проходила в пригороде Владивостока, в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-арена». Общее количество участников – 139, почти столько было и год назад. Эксперты расценили это как стабильный интерес к мероприятию.

Приветствуя на открытии «Города» участников выставки, и.о. председателя Законодательного собрания Приморья Сергей Кузьменко отметил, что строительная отрасль играет большую роль в развитии территории края. Отрадно, что в последние годы эта сфера экономики прогрессирует, строится все больше и жилья, и промышленных объектов.

– Мы понимаем, что сегодня нам есть к чему стремиться в вопросах развития строительной индустрии. В крае, как и по всей России, реализуется программа «Формирование комфортной среды», и я видел на выставке глав администраций нескольких районов, которые с интересом рассматривали продукцию, представленную в павильонах.

Подавляющее большинство экспозиций на выставке было представлено предприятиями и компаниями из Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Лесозаводска, Хабаровска, Южно-Сахалинска. В списке гостей из других регионов России – представители строительной индустрии из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской области, Екатеринбурга, Ленинск-Кузнецка Кемеровской области, Иркутска, Челябинска, Новосибирска. Отметились на выставке компании из Финляндии, Республики Башкортостан, Республики Бурятия.

Часть достижений строительных технологий и габаритных комплектующих разместили на площадке под открытым небом, остальная экспозиция – в павильонах под крышей «Фетисов-арены» на ледовом поле, покрытом теплоизоляционным материалом. Это сказалось на температуре воздуха в импровизированном выставочном зале: в помещении было холодно и некомфортно. Этот минус отмечали посетители и участники выставки, вынужденные находиться около своих экспозиций весь рабочий день в куртках и пальто. На улицу выходили погреться. Некоторые признавались корреспонденту «В», что даже отогревались в своих автомобилях.

Это неудобство плюс удаленность от Владивостока и Артема лишний раз напоминали об отсутствии в краевом центре специализированного выставочного комплекса, который мог бы принять экспозицию более-менее крупного масштаба и о строительстве которого говорят уже несколько лет. И это в столице ДФО, где ежегодно проходят международные и краевые разноплановые выставки. Вспомните метания по городу Тихоокеанского туристического форума PITE, трансформировавшегося из международной туристической выставки «Дальтур». Где ее только не проводили – в спортивном комплексе «Динамо», под крышей цирка и Дворца культуры FESCO Hall, пока PITE не обосновалась на территории кампуса ДВФУ. Это тоже неблизко, но зато экспозиции размещаются на больших площадях, чтобы с размахом похвастаться туристическими особенностями и историческими изюминками Приморья.

Горожане потянулись к земле

Аналогичная история и с международной строительной выставкой. В этом году ее участники рассказывали корреспонденту «В», как несколько лет назад организаторы попытались прописать «Город» на площадке старого артемовского аэропорта. Затея провалилась, жители края проигнорировали дорогостоящее мероприятие из-за его неудобного расположения. Как следствие, предприниматели не получили ожидаемой отдачи от вложений в рекламу и организацию экспозиций. Трудно сказать, как долго «Город» продержится под крышей КСК «Фетисов-арена»…

Но долгожительство выставки (а это, напомним, уже 26-я) показало ее востребованность. Она необходима не только представителям строительного бизнеса, но и гражданам, занимающимся ремонтом своих квартир, строительством домов на дачных участках или загородных коттеджей. На площадке выставки можно было узнать о новых стройматериалах, технике, оборудовании, современных тенденциях в строительной индустрии, архитектуре и технологиях возведения и ремонта зданий и помещений, обустройстве приусадебных ландшафтов.

Как рассказала корреспонденту «В» представитель компании-производителя стройматериалов Бажена Стыцкевич, у местного населения большой интерес к строительству домов за городом, как одноэтажных, так и двухэтажных.

– Наши клиенты очень хорошо покупают металлические заборы для своих загородных домов. Их изготавливают в Белоруссии и поставляют в Приморье. Я не могу сказать, почему в крае не организовано их производство. Возможно, местные предприниматели не считают серьезным бизнесом изготовление ограждений для коттеджей. Тем не менее факт налицо: заборы из Белоруссии в Приморье нарасхват.

Подчеркивая нужность строительной выставки не только для горожан, но и для жителей сельской местности, Борис Самойленко, глава Дмитриевского сельского поселения Черниговского района, отметил, что он – завсегдатай «Города», и, по его словам, цены на многие виды стройматериалов, комплектующих, а также готовой продукции подскочили в сравнении с прошлогодней выставкой. Он признался, что в 2018 году хотел приобрести здесь баню-бочку за 250 тысяч рублей с доставкой до села Черниговка. Но тогда не купил, пожалел денег. А в этом году «голубая мечта» подорожала на 90 тысяч. И это без доставки.

– Баня-бочка – вещь для села нужная, красивая и компактная. Но цена у нее кусается, не каждому фермеру по карману, – посетовал Борис Иванович.

Редко везут новое и дорогое

Среди других минусов строительной выставки ее участники отмечали чрезмерно высокую стоимость арендуемых площадей и дороговизну в буфетах КСК «Фетисов-арена».

– Владивосток получил статус столицы ДФО, мы правдами и неправдами пытаемся заманить к себе инвесторов и строительные компании для развития Приморья. Так почему бы не сделать аренду на выставке щадящей? Люди приехали к нам с западной части России, можно сказать, на разведку. И что они здесь увидят? Какие впечатления увезут на родину? Отсутствие посетителей (все-таки сюда не очень легко добираться), полулитровую бутылку минеральной воды в буфете за сто рублей и булочку за двести? Если бы стоимость аренды соответствовала тому, какие услуги нам предоставляют, то можно было бы платить. К примеру, в Москве аренда на подобных выставках гораздо дороже, но там и сервис совсем другого уровня, арендаторам созданы все условия для нормальной работы, – возмущались многие бизнесмены из Приморья в разговоре с корреспондентом «В».

При этом деловые люди признавали, что прошли времена, когда на подобных мероприятиях заключались контракты и подписывались договоры между компаниями и предприятиями на дальнейшее сотрудничество. Сегодня эта работа делается ежедневно в офисах. Что касается выставки, то ее основная цель – показать свои достижения и познакомиться с успехами конкурентов.

– «Город» – это место для общения бизнеса. Сюда редко везут что-то новое и дорогое, потому что в Приморье пока еще нет рынка сбыта для большого объема привозных стройматериалов, например, из центральных регионов России. На выставке представлены ходовые направления строительного бизнеса, которые интересны потребителям здесь и сейчас. Новинок мало, – подчеркнул Андрей Шевелев, менеджер строительного направления одного из предприятий Владивостока.

С коллегой солидарен представитель другой строительной компании.

– Строительная выставка сегодня – это больше имиджевое мероприятие, нежели коммерческое. Наша фирма – дилер головной компании, и одно из наших обязательств – участие в выставке. Честно говоря, последние несколько лет особой выгоды от участия в ней нет. По крайней мере, для нас. На выставке можно напомнить о себе, но на подписание каких-либо контрактов рассчитывать не приходится. Когда выставки проходили в городе, к нам приходили проектировщики и строители, чтобы посмотреть и пообщаться. А в «Фетисов-арену» люди не едут. Никто не хочет тратить 3-4 часа, чтобы добраться сюда и уехать обратно. Мне многие говорили, что не приедут на выставку из-за ограничения времени. Я и мои коллеги за то, чтобы такие выставки проводить в городе.

Автор: Сергей КОЖИН