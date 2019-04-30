Реконструкция «Покровского парка»: за и против Проект благоустройства зеленой зоны вынесли на публичное слушание

Создание комфортной зоны для горожан и туристов предлагают специалисты в районе остановки «Покровский парк». Публичные слушания по проекту планировки этой территории состоялись во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

В предложенном для обсуждения проекте предусмотрены реконструкция остановки общественного транспорта «Покровский парк», создание заездного кармана, расширение посадочной площадки, пешеходной зоны, установка павильонов ожидания, а также перенос подпорной стены на несколько метров вглубь парка – с полным сохранением отделки декоративным камнем. При этом, как пояснила начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова, данный проект планировки – часть большой работы по благоустройству городского парка, который давно стал историей Владивостока.

«Администрацией краевого центра организована разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории Покровского парка, созданию мемориально-исторического комплекса «Покровский парк», – отметила Алла Шестерикова. – Проведены работы по актуализации топографической съемки – чтобы учесть существующий рельеф. Для сохранения имеющихся зеленых насаждений выполнены подеревная съемка и дендрологический план территории».

Во избежание нарушений действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия выясняется, расположены ли таковые на территории парка и в непосредственной близости от него, а также об установленных охранных зонах. Специалисты поясняют: главной целью концепции является формирование рекреационного пространства для жителей и гостей города, обеспечивающего сохранение исторической памяти, улучшение условий функционирования существующего храмового комплекса. Кстати, в концепции не предусмотрено расположение объектов развлекательного характера.

К сожалению, долгие годы на благоустройство парка в городском бюджете не хватало средств. Теперь – при поддержке краевой администрации – такая работа стала возможна.

Представляя всем участникам проект планировки и проект межевания территории, директор муниципального учреждения «Городские земли» Анастасия Размахнина подчеркнула, что сейчас остановочный пункт «Покровский парк» не оборудован остановочным павильоном и заездным карманом, общественный транспорт в целях посадки и высадки пассажиров перекрывает полосу автомобильного движения, что зачастую создает транспортный коллапс.

По мнению специалистов, после реконструкции поток туристов и отдыхающих в Покровский парк увеличится и потому необходимо заранее предусмотреть создание более комфортных условий для пешеходов, городского пассажирского транспорта, а также оптимизацию здесь дорожного движения. В частности, создание парковочного кармана для автобусов поможет предотвратить скопление автотранспорта в этом месте. Для реализации таких мероприятий помимо переноса части подпорной стены может быть запланирован также демонтаж двух объектов на краю территории (в одном сейчас размещен небольшой магазин).

В ходе дискуссии мнения горожан по поводу создания парковочного кармана и расширения остановочной зоны существенно разошлись. Одни участники публичных слушаний высказались категорически против переноса существующей подпорной стены, настаивая, что в современных городах необходимо максимально бережно сохранять подлинные исторические объекты.

Другие, наоборот, поддержали идею создания более комфортных условий для всех – автомобилистов, которые не будут «утыкаться» в припаркованные автобусы, пешеходов, пассажиров, а также туристов, которые смогут приезжать на экскурсионных автобусах и посещать парк и православный храм.

В одном все участники слушаний оказались единодушны: парк действительно нуждается в наведении там порядка и серьезном благоустройстве. Запланированные уже на следующий год работы предполагают восстановление пешеходных дорожек, монтаж уличных фонарей, обновление зеленой зоны – с высадкой новых деревьев и кустарников и другие мероприятия.

В публичных слушаниях приняли участие 34 человека. При этом в соответствии с Градостроительным кодексом в голосовании могли принимать участие только те, кто является правообладателем включенных в проект планировки земельных участков и объектов. Таких оказалось два человека: владелица магазина и представитель управления муниципальной собственности.

Организаторы публичных слушаний напомнили, что все мнения граждан занесены в протокол и будут опубликованы на официальном сайте администрации города. Решение об утверждении или отклонении проекта планировки и проекта межевания территории будет принято с учетом мнения участников публичных слушаний.

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ