Спецэффектная месть Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

С опозданием на четыре дня от мирового проката на экраны Владивостока выходит блокбастер «Мстители: финал». Все благодаря протекционистской политике министерства культуры, отодвинувшей премьеру самого ожидаемого фильма года, чтобы дать побольше заработать отечественной комедии «Миллиард». Также зрителей ждут ирландский детектив «Игры разумов», французские драмы «По воле божьей» и «Синонимы» и ужасы «Бладфест».

«Мстители: финал» (16+)

Оставшиеся в живых члены команды мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.

Супергеройский боевик с невероятным количеством спецэффектов и голливудских звезд, наряженных в эластичные разноцветные костюмы. Зрителей ждут двухчасовой аттракцион и, пожалуй, впервые в истории таких проектов непредсказуемая развязка.

«Игры разумов» (16+)

Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников – доктор Уильям Майнор. Гений Майнор, или сумасшедший, хитроумный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу, или одержимый ученый? И кто тогда Мюррей: верный друг, жертва манипуляции или организатор сговора?

«По воле божьей» (18+)

Александр, Франсуа и Жиль, взрослые состоявшиеся мужчины, объединяются в борьбе против почтенного священника, некогда поломавшего жизнь им и еще десяткам мальчиков. В этой праведной битве – с собственной уязвимостью и чужими предрассудками, с косными институтами и молчаливыми свидетелями – каждому из мужчин предстоит выбрать, во что верить, над чем смеяться и кого прощать.

«Синонимы» (18+)

Израильтянин Йоав прилетает в зимний Париж в надежде, что Франция станет его новым домом, а французский язык – новым средством общения с миром. За один день герой успевает вселиться в чужую брошенную квартиру, потерять все свои вещи, чуть не умереть от переохлаждения и завести новых друзей. Богемные спасители дарят ему пачку евро, айфон, великолепное горчичное пальто Kenzo и обманчивую уверенность в том, что со временем он сможет стать настоящим французом.

«Бладфест» (18+)

Молодые ребята – поклонники хорроров – собираются на самый известный фестиваль, посвященный культовым фильмам ужасов. Их ожидает зловещий сюрприз: харизматичный организатор мероприятия планирует устроить эпическую массовую бойню, где погибнут ничего не подозревающие все участники фестиваля. У героев есть лишь крошечный шанс выбраться с Бладфеста живыми…

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ