«Амазонка» достигла Таллина Спортсменка муниципального центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» Оксана Лукьянчук завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по сумо среди женщин. Она сумела добиться успеха в весовой категории до 60 кг.

– Само первенство состоялось в минувшие выходные в столице Эстонии, – рассказала корреспонденту «В» заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта РВ, многократная чемпионка мира, Европы, Азии, страны Оксана Фалеева. – В Таллине в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 14 стран. Сборная России стала победителем в командном зачете, а Оксана Лукьянчук достойно представила Владивосток на престижном турнире. По итогам этого континентального первенства определится состав сборной команды России, которая отправится на чемпионат мира в Гонолулу в октябре 2019 года.

Тем временем в краевом Доме физкультуры во Владивостоке в эти же дни состоялось открытое первенство Приморья по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях от 15 до 19 лет. В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из Владивостока, Артема, Большого Камня, Фокино и Ярославского. Кстати, спортсменки «Амазонки» завоевали в этом турнире 5 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. Чем не достойная смена для уже прославленных самбисток и сумоисток нашего города?

Автор: Николай КУТЕНКИХ