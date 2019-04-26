«Пряники» и бронза не по зубам Чуда не случилось. В чемпионате России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А» в споре за третье место «Приморочка» (вице-чемпион прошлого года) уступила молодой и амбициозной команде «Тулица». Третий и, как оказалось, последний матч в борьбе за бронзу состоялся в конце минувшей недели в Туле.

В стартовой партии все время шла равная борьба. При этом почти постоянно в лидерах была команда «сердитого пряника» с отрывом в один-два мяча. Владивостокские спортсменки выходили вперед один раз в середине отрезка – 12:13, но затем вновь стали уступать. Прежнюю силу и мощь они продемонстрировали в концовке при счете 20:17, когда забили пять мячей подряд, а пропустили лишь один. Это позволило выйти на сетбол (когда одной из сторон нужно получить преимущество в два очка). В затяжном розыгрыше наш доигровщик Марина Иванова мощной атакой установила окончательный счет – 25:27 в пользу гостей.

К сожалению, на большее у дальневосточниц сил не осталось. Во втором сете борьбы не получилось вовсе – 25:15 в пользу хозяек.

А вот в третьей партии «Приморочка» попыталась вернуться в игру. И даже шла в лидерах практически весь отрезок. «Сказка» кончилась после последней удачной подачи нашей центральной блокирующей Алены Цыбы. В этот момент на табло светились цифры 21:23. До победы в третьем игровом отрезке барышням из Владивостока не хватило двух розыгрышей. «Тулица» собралась с силами и вытаскивала каждый мяч. Четыре подряд безответных очка «сердитого пряника» дали итоговый результат 25:23.

Счет по сетам стал 2:1 в пользу хозяек. В четвертой партии тулячки быстро вырвались вперед. В определенный момент казалось, что дело катится к разгрому, поскольку хозяйки показали двузначное преимущество – 18:8. К чести нашей команды, девушки смогли сократить отставание до четырех очков – 20:16. Однако дожать хозяев площадки не получилось. Сет со счетом 25:20 достался хозяйкам.

Тем самым победителями этого матча и всей серии в борьбе за бронзу стали представители города оружейников, самоваров и пряников. И хотя весь длительный турнир «Приморочка» находилась на второй или третьей строчке турнирной таблицы, а потом легко пробилась в полуфинал, в итоге заняла четвертое место и осталась без наград.

– Команды продемонстрировали зрелищный волейбол, – отметил на завершающей пресс-конференции главный тренер «Приморочки» Константин Приходько. – Мы плохо начали первую партию, но за счет действий защиты и хорошей подачи вырвали концовку. Вторую партию начали хорошо, но, к сожалению, в середине отрезка случился провал в скорости и маневренности, а потом соперника уже было не достать. Но и здесь есть оправдание. Тренерский штаб дал возможность отдохнуть лидерам, чтобы они могли настроиться на следующую партию. Поэтому в третьем сете стали давить, но соперник не сдавался. В концовке третьей партии от нас отвернулась удача. В четвертом сете у нас было плохое начало, но в середине начали подтягиваться. Как оказалось, уже поздно. Что касается результата во всей серии за бронзу, то, безусловно, обидно. Мы проиграли с нулевым показателем побед. Тем не менее всем игрокам и болельщикам Владивостока большое спасибо за сезон.

Стоит отметить спортсменок «Приморочки», которые в плей-офф взяли на себя всю тяжесть и ответственность. Это Марина Иванова, Анастасия Калинина, Анастасия Подошвина, Валерия Орехова, Алена Цыба, Екатерина Громова, Екатерина Синицына, Алина Щукина, Галина Каршакевич и Анна Поспелова. Остальные приморские волейболистки (безусловно, сильные и опытные) из-за травм участия в последних матчах не принимали. Этим и вызван такой результат сезона…

Автор: Николай КУТЕНКИХ