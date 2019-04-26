На городских кладбищах наводят порядок 20 тысяч мешков закупили во Владивостоке для вывоза мусора с кладбищ в поминальные дни. Как сообщили в пресс-службе мэрии, об этом на совещании в администрации города заявил исполняющий обязанности директора МУПВ «Некрополь» Константин Олексенко.

Он отметил, что в преддверии Радоницы мусор с четырех городских кладбищ (Аякс, Центральное, Лесное и Морское) вывозят несколько раз в день. Чтобы не создавать проблем автомобилистам, эту работу проводят преимущественно рано утром и поздно вечером. Такой же режим сохранится и в поминальные дни. С 1 по 12 мая на рабочем месте будут все сотрудники МУПВ «Некрополь» – от смотрителей до руководителей. Они будут готовы оказать посетителям любую помощь.

По словам и. о. начальника управления транспорта администрации города Юлии Пушковой, все автобусы, промежуточными или конечными остановками которых являются городские кладбища, в пасхальные дни будут работать по графику рабочего дня. Кроме того, на маршрут № 6 «Луговая – Морское кладбище» с 1 мая встанут девять дополнительных автобусов большой вместимости.

Как сообщил замначальника отдела охраны общественного порядка УМВД России по Владивостоку Дмитрий Рябухин, на всех городских кладбищах в поминальные дни будут работать наряды полиции.

Автор: Отдел новостей «В»