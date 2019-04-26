На остров Русский съедутся именитые культуристы и бодибилдеры Со 2 по 4 мая на территории кампуса ДВФУ пройдет фитнес-фестиваль FitLove, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 3,5 тысячи человек со всего Дальнего Востока – спортсмены и все, кто интересуется правильным питанием, здоровым образом жизни.

реди гостей мероприятия будут известные спортсмены: автор книг по фитнесу Ирина Турчинская, популярная ведущая марафонов преображения «Янаформе» Яна Логвина, российский культурист Денис Гусев, известный бодибилдер Стас Линдовер, тренер по единоборствам Светлана Андреева.

Кроме того, будет работать Дальневосточная студенческая фитнес-площадка. Предполагается, что ее посетят более тысячи дальневосточников. В работе фитнес-площадки приглашают принять участие и владивостокских студентов в возрасте от 18 до 23 лет. Желающие должны быть учащимися очной формы обучения, а также иметь медицинскую справку «Допущен к сдаче норм ГТО».

Автор: Отдел новостей «В»