Недобросовестного подрядчика отлучили от стройки Для строительства спорткомплекса возле школы № 6 на улице Казанской во Владивостоке будут искать нового подрядчика. Предыдущий – ООО «ВекторСтрой» – нарушил технологии строительства и затянул сроки сдачи, сообщили в пресс-службе мэрии. Спортзал должны были ввести в эксплуатацию еще в конце прошлого года.

Сегодня на объекте работают не строители, а специалисты экспертного бюро. Им предстоит обследовать фундамент и цокольный этаж, возведенные предыдущим подрядчиком. Затем эксперты предоставят заключение – что необходимо переделать в существующих конструкциях для возобновления стройки.

«Ближе к лету будет проведен новый аукцион на строительные работы. Завершить стройку подрядчик должен будет в 2020 году», – поясняет Светлана Фендрикова, заместитель директора МКУ «Дирекция по строительству объектов ВГО».

Напомним, что согласно 44-му федеральному закону для определения подрядчика на любой строящийся объект администрация Владивостока проводит конкурсные процедуры. Поучаствовать в торгах может любой желающий при выполнении им ряда условий, прописанных в аукционе. Побеждает тот, кто готов выполнить работу за меньшие деньги. В результате иногда победителями становятся организации, неспособные выполнить весь объем работ. Именно это и произошло с ООО «ВекторСтрой», отметили в пресс-службе мэрии. Специалисты администрации города подали жалобу в УФАС для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В реестр попадают компании, которые не подписали или не выполнили государственный контракт. Иными словами, это опубликованный в свободном доступе черный список поставщиков. Компании из этого перечня в дальнейшем не смогут участвовать в государственных торгах на протяжении нескольких лет. Отметим, данная санкция для многих компаний является серьезным наказанием и буквально закрывает дорогу в бизнес, ведь в первую очередь наносится ущерб ее деловой репутации.

Автор: Отдел новостей «В»