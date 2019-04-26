Дорогу заасфальтируют и запустят новые автобусы В этом году на Русском появится 8 километров нового асфальта, 14 остановочных павильонов, а на островных маршрутах – 7 новых автобусов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, об этом заявил глава Владивостока Олег Гуменюк в ходе рабочей поездки на островную территорию.

Накануне он вместе с жителями отправился в автобусе на Русский остров и лично оценил качество выполняемых работ по грейдированию. Мэр распорядился установить остановки на всем протяжении дороги и пустить поливомоечную технику для ее обеспыливания, а также ускорить работу по оформлению необходимых документов для проведения асфальтирования в этом году.

«Первый участок у нас – это Поспелово, он очень важен для жителей. Следующий в списке ремонта – поселок Парис. Будем в этом году заходить и в Экипажный. Сделать все эти три участка общей протяженностью около 8 километров мы сможем благодаря финансированию из краевого бюджета и Минвостокразвития. Кроме того, будет продолжена программа по асфальтированию дорог на Русском острове. Участки, принадлежащие военным, будем пока поддерживать – грейдировать, отсыпать и нарезать кюветы для отвода воды», – уточнил Олег Гуменюк.

Мэр оценил, как в настоящее время дорожные службы проводят работы по содержанию грунтовой дороги.

«Дорога отгрейдирована, относительно ровная. В жаркие дни постараемся по возможности проливать дорогу, чтобы было меньше пыли, особенно в выходные дни», – добавил он.

Глава города отметил, что работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на острове будут проведены в этом году, а в следующем будут продолжены.

Олег Гуменюк также остановился возле школы № 15 в поселке Экипажном. Здесь он пообщался с местными жителями, ожидающими автобус, и дал поручение сотрудникам мэрии благоустроить пешеходный переход. Специалисты управления дорог и благоустройства заверили, что после асфальтирования здесь нанесут соответствующую разметку.

В беседе с островитянами мэр также рассказал, что сейчас закупают новые автобусы российского производства. Они будут повышенной надежности и комфортны для людей с ограниченными возможностями.

Параллельно будет решаться вопрос передачи земли на Русском от военных городу для строительства полноценной асфальтобетонной дороги на всем ее протяжении. В этом году новый асфальт появится на 3,5 километра в Поспелово, 2,5 километра дороги заасфальтируют в Парисе и 1,7 километра – в Экипажном.

Автор: Отдел новостей «В»