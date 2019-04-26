Проверка по трем признакам В Приморье наблюдается значительное снижение числа выявленных поддельных денежных банкнот. Если в первом квартале 2018 года обнаружили 98 фальшивок, то в первом квартале 2019-го – 59.

В пресс-службе Дальневосточного главка Банка России сообщили: среди пятитысячных купюр обнаружено 32 фальшивки, среди двухтысячных и тысячных – одна и 23 соответственно. Кроме того, было выявлено три подделки номиналом 500 рублей.

В целом на край приходится 35 % всех выявленных на Дальнем Востоке поддельных денежных знаков. По сравнению с прошлым годом показатель снизился в 1,7 раза.

Напомним, что проверять подлинность банкноты необходимо минимум по трем признакам. На ощупь легко распознаются надписи с повышенной рельефностью: выступающие штрихи по краям банкноты и номинал банкноты, метка для людей с ослабленным зрением и текст «Билет Банка России». На просвет видны водяные знаки: цифры номинала или изображения исторических персонажей. Если изменить угол зрения, станут заметны повторяющиеся изображения номинала на защитной нити, перемена цвета ряда элементов и эффект перемещения ярких блестящих элементов.

Если у вас есть малейшие сомнения относительно подлинности денежного знака, не берите его. Если вы обнаружили фальшивую банкноту уже в кошельке, не пытайтесь ее реализовать – это преследуется по закону.

Автор: Отдел экономики «В»