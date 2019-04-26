Дорожные службы города ликвидируют оползень на трассе На 19 километре автодороги Седанка – Патрокл из-за выхода грунтовых вод периодически продолжают сходить оползни.

Грунт оперативно убирают спецтехника и сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий», сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожная техника уже третий день работает на данном участке дороги, уточнили в городском управлении дорог и благоустройства.

«В минувший вторник, 23 апреля, произошел сход оползня на дорогу. Грунт оперативно убрали и продолжаем следить за ситуацией. Работы проводим там ежедневно», – отмечают специалисты.

Из-за грунтовых вод и переувлажнения грунта оползень периодически сходит с косогора и в настоящее время. С помощью спецтехники весь сошедший грунт убирают не только с дороги, но и с прилегающего участка.

Дорожные службы Владивостока просят автомобилистов быть предельно внимательными.

Автор: Отдел новостей «В»