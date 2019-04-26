На специнструктаж не явился… Поджигателей сухой травы – сразу двоих – выявили в Надеждинском районе Приморья.

Как сообщила пресс-служба МЧС по Приморскому краю, недавно в селе Вольно-Надеждинском на улице Пушкина при проведении специальных работ рабочий одного из местных предприятий распаковывал оборудование, складировал упаковку в сухой траве. Поскольку нести упаковочные материалы в мусорный контейнер ему не хотелось, 40-летний гражданин решил, что проще всего будет сжечь бумагу, и чиркнул спичкой. В результате произошел пал растительности. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, оперативно ликвидировавшие возгорание.

Сотрудники госпожнадзора провели разъяснительную беседу с 40-летним мужчиной. Свою вину поджигатель признал. В отношении организации, в которой он трудится, составлен административный протокол со штрафом в размере 15000 рублей.

Другой житель этого же района, собравшись сжечь траву на своем дальневосточном гектаре, известил об этом отдел надзорной деятельности и профилактической работы Надеждинского муниципального района, но на специальный инструктаж, без которого подобные работы проводить запрещено, так и не явился.

Сотрудниками государственного пожарного надзора в отношении правонарушителя выписан протокол об административном правонарушении за нарушение правил пожарной безопасности.

Автор: Отдел новостей «В»