«Безделка» века От продажи приморских «Хаяттов», строительство которых стоило более 18 миллиардов рублей, в бюджет Приморья вернется от силы 600 миллионов, то есть меньше 30-й части понесенных казной затрат.

Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко в ходе ежегодного отчета о деятельности администрации края перед депутатами Законодательного собрания. По его словам, казне придется погасить огромный банковский кредит, а также расходы, ушедшие на содержание незавершенных объектов.

15 миллиардов убытка

Как уже писал «В», аукцион по продаже двух недостроенных пятизвездочных гостиниц во Владивостоке (объекты расположены на мысе Бурном и Корабельной набережной) состоялся 15 апреля. О своем участии в торгах, проводившихся Российским аукционным домом, заявили две компании. Правда, позже одна из них выбыла по техническим причинам. В итоге безальтернативным победителем стало ООО «Парк-отель «Бурдугуз». Компания (которая, по сведениям газеты «Коммерсант», через цепочку владельцев принадлежит бизнесмену и миллиардеру Олегу Дерипаске) купила объекты по самой низкой цене – 3,7 миллиарда рублей. В пресс-службе РАД итоги аукциона окрестили чуть

ли не «сделкой века». Однако таковыми их можно назвать только по одному показателю – огромной убыточности для бюджета Приморья. Объекты, возведение которых обошлось краю почти в 15 миллиардов рублей (за вычетом федеральных средств, на которые гостиницы строились изначально), ушли с молотка всего за 3,7 миллиарда. При этом краевому бюджету еще придется погасить банковский кредит.

Отметим, что это далеко не первая попытка сбыть приморские недострои. Ранее объекты пытались продать в январе 2019 года. Тогда начальная стоимость отеля на Корабельной набережной составляла 8,35 миллиарда рублей, минимальная – 5,5 миллиарда рублей. На мысе Бурном соответственно 7 и 4,9 миллиарда рублей. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок покупателей.

На апрельском заседании ЗС ПК глава Приморья прокомментировал сделку по «Хаяттам». Случай с единственным участником аукциона он сравнил с эпизодом из книги «12 стульев».

– Аукцион состоялся, но когда дело дошло до расчетов, то у одного из участников не хватило денег на то, чтобы оплатить комиссию, – пояснил Олег Кожемяко. – Остался единственный покупатель, который мог найти финансовые ресурсы. В течение месяца с ним будет заключен контракт. И с тех пор мы будем считать, что сделка закончена.

Также, по словам губернатора, львиная доля от суммы сделки уйдет на покрытие оставшихся расходов. – Порядка 2,2 миллиарда – кредитные обязатель- ства перед банком, – отметил он. – Плюс проценты, плюс содержание. Если после всего этого бюджет края получит 500-600 миллионов рублей, это будет хорошо. Но если этого не делать и затягивать дальше, то будем погружаться в дополнительные расходы и даже этих денег не получим.

Глава региона подчеркнул, что заказчиком строительства «Хаяттов» выступило АО «Наш дом – Приморье» (ныне АО «Дальневосточная инвестиционная группа»). 100 процентов акций компании принадлежат администрации края. Губернатор в своем выступлении уделил внимание сомнительной эффективности данного акционерного общества. Так, в структуре, которая, по сути, занималась только строительством гостиниц за бюджетный счет, работали 50 человек, а директор получал зарплату в 300 тысяч рублей ежемесячно. По словам Олега Кожемяко, только содержание объектов выливалось для краевой казны в огромные суммы.

Стройка бесконечности

Напомним, что первым сроком сдачи обоих объектов назывался декабрь 2011 года. Отели должны были обеспечить комфортное размещение гостей саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. Изначально оба отеля планировали сделать менее чем за два года и всего за 7,5 миллиарда рублей (3,7 миллиарда – объект на Корабельной набережной, 3,8 миллиарда – на мысе Бурном). В феврале 2010 года строители приступили к работе.

В июле 2011-го произошло первое смещение срока сдачи объектов – на март 2012 года. В течение атэсовского года сроки переносились трижды. Стало очевидным, что к саммиту гостиницы не откроют. В конце декабря 2012-го премьер-министр Дмитрий Медведев поручил новому руководству краевой администрации (Сергея Дарькина на посту главы региона сменил Владимир Миклушевский) обеспечить ввод в эксплуатацию гостиниц в срок до 1 июня 2013 года. После чего Миклушевский регулярно давал обещания сдать недострои то в декабре 2014 года, то в январе 2015-го, то в декабре 2015-го, то летом 2016-го. И так далее. Перенос даты практически всегда сопровождался непременным выделением дополнительных средств из краевого бюджета.

Траты приморской казны на эти объекты составили 14,3 миллиарда рублей. В целом же – включая погашение взятых кредитов (заказчиком объектов являлось АО «Наш дом – Приморье», 100 процентов акций которого принадлежат администрации региона) – сумма бюджетных расходов составит 18,7 миллиарда рублей.

Активно обсуждать судьбу недостроенных отелей в Приморье начали в 2014 году, когда финансирование строительства полностью легло на плечи краевого бюджета. Напомним, что против продажи тогда выступил экс-губернатор региона Владимир Миклушевский, который решил, что объекты нужно достроить своими силами и продать уже в готовом виде. С тех пор ежегодно в стройку пятизвездочных гостиниц вкачивались миллиарды рублей из краевой казны, но готовность объектов от этого не увеличивалась. Только в 2017 году администрация края решила отказаться от идеи достраивать объекты и объявить аукцион. Но пришедший на смену Миклушевскому и.о. губернатора Андрей Тарасенко вернул все решения предшественника вспять и снял объекты с торгов. Олег Кожемяко, возглавивший регион в октябре прошлого года, вернул объекты на торги.

– Я надеюсь, что к 2020 году, наверное, одна из гостиниц может заработать, – заявил Олег Кожемяко во время ежегодного отчета перед депутатами.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ