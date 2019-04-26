На фоне города снимается и Leo Фотоловушки нацпарка «Земля леопарда» впервые зафиксировали краснокнижных дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории, фактически входящей в городской округ Владивостока.

Фотоловушка не только принесла новую информацию для базы данных нацпарка, но и наглядно показала: редкие кошки действительно являются соседями жителей столицы Дальневосточного федерального округа.

Фотоловушки – основной инструмент изучения популяций леопарда и тигра в нацпарке. Они приносят уникальные материалы, позволяющие устанавливать количество хищников, наблюдать за их физическим состоянием и поведением. Другая важная функция таких снимков – экологическое просвещение.

Новые фотографии, как сообщила пресс-служба «Земли леопарда», были получены в части нацпарка, территориально входящей во Владивостокский городской округ, неподалеку от берега Амурского залива, разделяющего юго-запад Приморья и город. Установив на вершине одной из гор камеру, специалисты направили ее объектив на море, за которым виднеются силуэты высоток и мостов мегаполиса. Вскоре это место поочередно посетили леопард и тигр, иногда обращающие взор вдаль – в сторону цивилизации и ее каменных джунглей.

– Появление таких снимков стало для нас долгожданным событием, – отметил Виктор Сторожук, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Мы не только стремились получить новые данные об обитающих здесь животных, но и хотели показать: на самом деле природа очень близка к людям, имеет со всеми нами неразрывную связь. Для многих леопард и тигр – лишь образ зверей, обитающих где-то далеко в тайге. Но мы живем с ними рядом, на одной земле.

Информация с фотоловушки помогла ученым установить «личность» обитающего здесь леопарда. Анализ рисунка пятен на шкуре хищника показал: в объектив камеры попал самец под номером Leo 65M. Котенок самки по имени Грация ранее фиксировался на границе с Китаем, однако со временем переселился вглубь родины. Снимки показывают, что леопард находится в хорошей физической форме и явно не испытывает проблем с охотой.

Автор: Отдел новостей «В»