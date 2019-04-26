Пофестивалим в ресторане В четвертый раз по всей стране, в том числе и во Владивостоке, проходит Российский ресторанный фестиваль. Как сообщили организаторы, традиционно в ресторанах-участниках гостей ждут специальные сеты из трех блюд по единой цене – 990 рублей.

В городе нашенском в фестивале примут участие 15 предприятий общепита, каждый из которых разработал свой сет с учетом специфики заведения. Так, в одном ресторане можно будет попробовать пай с копченой курицей, в другом – бычье сердце с овощами и кьянти, в третьем – гедза с тихоокеанским палтусом и креветками с горячим бульоном и водорослями кодиум, в четвертом – пасту капоната фузилли с овощным рагу, с томатным соусом и пармезаном…

Цель фестиваля, как подчеркивают организаторы, в первую очередь – стимуляция интереса россиян к гастрономии. Ну а для ресторанов-участников это возможность не только привлечь клиентов, но и попробовать свои силы в создании креативного меню.

Фестиваль продлится до 10 мая.

Автор: Отдел новостей «В»