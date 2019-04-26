Горожан зовут в поход Владивостокцев приглашают в 14-километровый поход по Русскому острову в субботу, 27 апреля. Любители пеших прогулок пройдут от остановки «Воевода» до форта № 9 и обратно, добавили в пресс-службе мэрии.

Организатором похода традиционно выступает владивостокская лига ходьбы «Женьшень».

Сбор участников в 8.15 на остановке «Изумруд», отправление на автобусе маршрута № 29Д до Русского острова.

Уточнить все интересующие вопросы можно у руководителя похода по телефону 8-914-067-52-21.

Автор: Отдел новостей «В»