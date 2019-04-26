Светлому празднику предшествует ярмарка Сегодня во Владивостоке на площади Борцов за власть Советов с самого раннего утра будет работать традиционная сельскохозяйственная ярмарка.

Накануне праздника Пасхи, как сообщила пресс-служба администрации краевого центра, здесь представят свою продукцию более двухсот фермерских хозяйств и местных производителей. На ярмарке можно будет приобрести, разумеется, куличи, а также продукты, необходимые для изготовления традиционного пасхального блюда пасхи – творог, яйца. Кроме того, в продаже мед, овощи, фрукты, рыба, кондитерские изделия, молочка и многое другое. Накануне дачного сезона будет представлен большой выбор семян, рассады и саженцев.

В воскресенье жители и гости Владивостока отметят праздник Пасхи. В этот день на центральной площади столицы Дальнего Востока выступят лучшие фольклорные коллективы Владивостока и Приморского края, будут работать локальные площадки.

Откроет праздничную программу общегородской крестный ход. Шествие начнется в 12 часов от Покровского кафедрального собора и завершится на центральной площади, где будет совершен праздничный молебен.

Затем для жителей и гостей приморской столицы выступят соборные хоры и творческие коллективы города. Со сцены прозвучат народные песни и композиции, воспевающие светлый день Пасхи, а свои хореографические композиции представят танцевальные студии.

Также на площади пройдут игры и викторины, состоится флешмоб «Славянский хоровод».

Автор: Отдел новостей «В»