Операция Ын Как встретили северокорейского лидера Ким Чен Ына во Владивостоке

Вчера в столице Дальнего Востока состоялась встреча лидеров России и Северной Кореи – Владимира Путина и Ким Чен Ына.

На острове Русском в одном из корпусов ДВФУ президент РФ и председатель госсовета КНДР вначале говорили в формате тет-а-тет. Затем к ним присоединились члены официальных делегаций.

В составе российской делегации в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, руководитель Минтранса Евгений Дитрих, другие официальные лица.

В начале саммита оба лидера сделали заявления для прессы.

– Уверен, что ваш визит в Россию послужит делу развития двусторонних отношений, позволит лучше понять, какими путями можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы, которые сейчас происходят, – сказал Владимир Путин.

– Я надеюсь, что наша встреча с вами, господин президент, будет полезной для укрепления и развития традиционно дружественных отношений КНДР и России, которые имеют глубокие корни, – отметил в ответном слове Ким Чен Ын. – Ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества. Надеюсь, наши переговоры станут важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию и обменяться мнениями.

Паровоз умчится прямо на границу

О деталях встречи глав двух государств станет известно позднее.

Мы же пока расскажем об обстоятельствах первого визита в Россию лидера соседнего государства. Разговоры о том, что Ким Чен Ын посетит нашу страну, начались еще два года назад. Летом 2017-го во время приезда в наш город официального представителя МИД РФ Марии Захаровой корреспондент «В» поинтересовался у нее о возможностях такого визита во Владивосток. Мария Владимировна тогда сказала, что переговоры по разным дипломатическим и парламентским каналам на сей счет уже ведутся. Вот сколько времени понадобилось, чтобы «сказку сделать былью».

Ким Чен Ын у власти уже семь лет. Успел побывать дважды в Пекине, где встречался с председателем КНР Си Цзиньпинем, и по одному разу в Сингапуре и Ханое, проводил переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Однако похоже, что лидер Северной Кореи не удовлетворен результатом этих встреч и положением КНДР на международной арене. Поэтому Пхеньян стал искать возможности для восстановления прежних дружеских отношений с Москвой.

Подобной позиции – дружественных отношений с Россией – придерживался и отец нынешнего лидера КНДР. Как известно, Ким Чен Ир приезжал на бронепоезде в Россию трижды: в 2001 (Москва), 2002 (Владивосток) и 2011 (Улан-Удэ) годах. И не зря. Потому что, когда весь мир по указке США ввел санкции против Северной Кореи, только наша страна и Китай протянули руку помощи соседям. Такое не забывается.

Ким Чен Ын по примеру отца и деда приехал к нам на поезде. Хотя накануне визита во Владивосток из Пхеньяна прилетело несколько самолетов. На одном из них доставили два бронированных лимузина. Еще на одном прибыла его сестра Ким Е Чжон в составе правительственной делегации КНДР.

Также в нашем городе находится руководитель службы протокола лидера КНДР Ким Чхан Сон. Вместе с российской стороной они участвовали в подготовке двустороннего саммита.

И вообще, в эти дни во Владивостоке прибавилось людей со значками с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на груди. Один из сотрудников «В», заехав утром 24 апреля, в день приезда во Владивосток Ким Чен Ына, в квартиру, которую ремонтировали двое корейцев, увидел там еще двоих их земляков – в штатском, но с рацией. Заметим, окна квартиры выходят на гостевую трассу, по которой планировался проезд кортежа с высокими гостями на Русский.

Стоит отметить, что службы охраны двух стран в эти дни работали не покладая рук для обеспечения безопасности первых лиц. Поэтому визиту Ким Чен Ына ничего не угрожало.

Утром в среду бронированный поезд пересек «мост дружбы» через реку Туманную и прибыл на станцию Хасан.

Хлеб да соль

Первая остановка делегации КНДР состоялась на станции Хасан – в самой южной точке Приморья. В 10.30 24 апреля Ким Чен Ын вышел из вагона по специально поданной лестнице.

По традиции высокого гостя встретили девушки в русских народных костюмах и кокошниках с цветами и караваем в руках. Товарищ Ким цветы передал помощнику, отломил краюху хлеба, макнул его в солонку и с удовольствием съел.

На перроне его также встретили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор края Олег Кожемяко, замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

В здании вокзала состоялась первая беседа председателя госсовета КНДР с российскими официальными лицами.

– Много хорошего слышал о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил свою страну, и только сейчас смог приехать в Россию, – подчеркнул председатель госсовета КНДР. – Мой отец питал большую любовь к России. Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом.

После протокольной встречи Ким Чен Ын вернулся в вагон. Поезд отправился вначале в Уссурийск, а затем в 18.00 прибыл на железнодорожную станцию Владивосток.

Северокорейского лидера Ким Чен Ына приветствовали торжественной церемонией с участием роты и оркестра почетного караула Вооруженных сил России. Музыканты исполнили гимны России и Северной Кореи. Обменявшись рукопожатиями со встречавшими его российскими официальными лицами, Ким Чен Ын проследовал вдоль почетного караула к кортежу лимузинов.

Жители и гости города могли увидеть, как охранники плотно стояли вокруг бронированной машины с затемненными стеклами, а потом побежали по обе стороны от нее, пока она не набрала ход. Подобную картинку из телевизионных репортажей наблюдал весь мир в ходе саммита в Ханое.

Маршрут кортежа пролегал по улицам Алеутской, Светланской и Суханова, по Золотому и Русскому мостам, по острову Русскому. Гость разместился в отведенной для него резиденции на территории Дальневосточного федерального университета.

Переговорам – день, театру – вечер

Президент России Владимир Путин на встречу летел из Санкт-Петербурга. По пути сделал краткосрочную остановку в Чите. Здесь он провел совещание по ситуации с природными пожарами в Забайкалье. И лишь после этого отправился в Приморье, где его ожидал лидер КНДР Ким Чен Ын.

В четверг поздно вечером Владимир Путин тепло попрощался со своим северокорейским коллегой и покинул гостеприимный Владивосток. Как планируется, президент России уже сегодня в Пекине примет участие в масштабном форуме «Один пояс – один путь», а завтра проведет двусторонние переговоры с председателем Поднебесной Си Цзиньпином.

Ким Чен Ын, в свою очередь, задержится у нас до завтрашнего утра. На весь сегодняшний день у него расписана обширная программа с посещением ряда предприятий Владивостока, с возложением венков у мемориального комплекса гвардейской подводной лодки С-56 и Вечного огня. Также в планах экскурсии и осмотр культурных и исторических достопримечательностей. Запланировано даже посещение Приморской сцены Мариинского театра, где сегодня вечером ставят балет «Жизель» с примой Ириной Сапожниковой и премьером Владимиром Шкляровым (прилетевшим ради этой постановки из Питера) в главных партиях.

Автор: Николай КУТЕНКИХ