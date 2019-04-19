Банкир идет ва-банк Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят мелодрама «После», отечественный комедийный боевик «Миллиард» с Владимиром Машковым, ужасы «Проклятие плачущей», шпионская драма «Код красный», отечественная комедия «За кулисами» и семейный мультфильм «Пушистый шпион».

«После» (16+)

Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она – прилежная студентка и образцовая дочь, а он – притягательный бунтарь с непростым прошлым. Живя в параллельных вселенных, они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на «до» и «после».

«Миллиард» (12+)

Влиятельный банкир делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными детьми. Но когда его лишают всех денег, выясняется, что помочь Матвею могут только они… Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер будет вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. А для этого ему придется выполнить еще более сложную задачу: вернуть доверие выросших без отца детей…

«Проклятие плачущей» (18+)

Ла Йорона. Плачущая женщина. Вселяющий ужас призрак, затерянный между раем и адом и загнанный в ужасную ловушку судьбы, запечатанную его собственной рукой. Простое упоминание ее имени сеет страх по всему миру уже многие поколения. Еще при жизни женщина утопила своих детей в порыве яростной ревности, бросившись в бушующую реку вслед за ними, рыдая от боли и отчаяния. Теперь ее слезы вечны и несут смерть. Тот, кто слышит ее предсмертный крик в ночи, обречен. Ла Йорона крадется в тени и охотится на детей, отчаянно пытаясь восполнить утрату собственных. Проходят столетия, она становится все более ненасытной… а ее методы все более ужасными.

«Код красный» (18+)

Реальная история русской шпионки, которая предотвратила Третью мировую войну. Британская разведка долгие годы гонялась за ней, ее имя стало легендой, но о ее подвиге мы узнали только сейчас, когда был снят гриф секретности.

«За кулисами» (16+)

Зрители привыкли следить за перипетиями судеб вымышленных персонажей, но за кулисами могут разворачиваться не менее интересные истории. Иногда они смешные, иногда страшные, но точно – всегда интересные.

Руководитель театра вынужден проявить всю свою управленческую хитрость в условиях дефицита финансов и талантов. Другой герой знакомит зрителя с проблемами гениального актера, оказавшегося на площадке второсортного телесериала. А подсадной бравист внезапно встречает свою первую любовь в зрительном зале театра и на свою беду решает за ней приударить.

«Пушистый шпион» (6+)

Избалованная рыжая кошечка Марни живет в доме со своей хозяйкой в тепле и уюте и в ус не дует. Но ее жизнь радикально меняется, когда она становится жертвой грабителей-преступников, которые отправляют ее в коробке в другой город. В дороге коробка теряется, и Марни оказывается где-то в глухой деревне один на один с реальной жизнью. Она встречает Пса, Петуха и Осла, и тут начинаются приключения… Марни и ее новым друзьям предстоит найти того, кто стоит за загадочными ограблениями в городе, и обезвредить эту банду.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ