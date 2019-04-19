«Приморочка» не справилась с бронзовой мотивацией В серии за бронзовые медали высшей лиги «А» по волейболу среди женщин наша «Приморочка» проиграла во втором матче подряд тульской «Тулице». Это вновь случилось на домашней площадке в спорткомплексе «Олимпиец».

Первую партию «Приморочка» выиграла уверенно, позволив соперницам выйти вперед только в самом дебюте. Затем девушки из Владивостока вырвались вперед. «Тулица» по ходу сета сравнивала счет, но в концовке остановить хозяек было невозможно. Все мячи спешно летели через сетку – 25:19.

Наша команда имела все шансы удвоить результат. В середине второй партии преимущество приморочек составляло четыре очка – 14:10. Однако дожать соперниц не удалось. В концовке этой партии уже «Тулица» получила преимущество – 21:23. Первыми на сетбол все же вышли хозяйки. К сожалению, довести дело до победы наша команда не смогла, допустив два промаха подряд, – 24:26.

В третьей партии «Тулица» вела с самого начала и до конца. И завершила отрезок в свою пользу – 19:25. Счет по сетам стал 1:2. Шансов для хозяек не оставалось. Нужно было биться до последнего. Только кому? У всех наших опытных спортсменок накопились травмы. А молодые приморские волейболистки не могли конкурировать с профессионалками из Тулы.

Поэтому неудивительно, что четвертый сет стал последним в этой игре. Хотя в середине партии «Приморочка» и вела – 14:12. В этот момент гости совершили рывок в семь мячей, на который наши землячки смогли ответить лишь один раз. Дальше для тулячек победный розыгрыш был лишь делом техники. Они уверенно доиграли – 21:25. И победили во втором поединке.

Третий матч состоится в Туле 20 апреля. Вряд ли на домашней площадке «сердитый пряник» уступит дальневосточницам. Похоже, этот сезон для «Приморочки» заканчивается на печальной ноте. Ей не удалось сохранить титул вице-чемпиона и даже в борьбе за третье место приходится сдаваться.

Автор: Николай КУТЕНКИХ