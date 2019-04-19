Приморский «Спартак» заранее победил в «утешительном» турнире «Спартак-Приморье» одержал победу в Москве над ЦСКА-2 со счетом 83:77 и обеспечил себе 9-е место в турнире за 9–15-е места первого дивизиона суперлиги. Впрочем, это было вполне ожидаемым событием. Ведь как иначе надо играть команде, которая в прошлом сезоне стала чемпионом первого дивизиона?

Чтобы обеспечить себе заранее победу между командами, находящимися на 9–15-м местах, «Спартаку» на выезде надо было взять верх в Москве над ЦСКА-2. Это был главный конкурент приморского коллектива и единственный клуб, который мог еще побороться за 9-е место.

Но поскольку у армейцев оставался последний шанс, то они хотели им максимально воспользоваться на глазах у руководства и тренеров основного клуба. Поэтому со стартового свистка хозяева устремились в атаку.

Три «трешки» в самом начале первой четверти обеспечили лидерство ЦСКА-2. Однако «Спартак» бросками с дальней линии и со средней дистанции смог сравнять счет. А на исходе этого игрового отрезка американский легионер приморской команды Чонси Коллинс удачным попаданием вывел гостей вперед – 19:22.

Равная игра продолжалась и в самом начале второго периода, но в концовке этой 10-минутки приморцы организовали рывок. Дальневосточникам удавалось и оборонять собственную корзину, и одновременно результативно атаковать соперника. Поэтому на большой перерыв клубы уходили при счете 33:49.

Спартаковцам нужно было закрепить успех и удержать победный результат. Что им и удалось в третьей партии. Они довели разницу в счете до 20 очков – 34:54. Однако именно в этот момент у нас случился сбой, который мог оказаться роковым. Мячи перестали попадать в корзину соперника. Четыре трехочковых броска столичной команды сократили отставание армейцев до минимума.

Но, к счастью, тут уже за приморцев сыграл случай. Тактические фолы не принесли пользу ЦСКА-2. Хозяева стали выбывать, на их место выходила зеленая молодежь. И одновременно случились попадания у Владимира Голубовича, Сергея Чернова и Алексея Вздыхалкина. Они сумели реализовать сразу три свои атаки. И обеспечили приморской команде первую с ноября прошлого года гостевую победу.

Автор: Николай КУТЕНКИХ