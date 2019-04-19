В вымышленной стране вовлекут в операцию С 1 по 5 мая в селе Красный Кут Спасского района состоится военно-патриотическая игра для совершеннолетних приморцев, сообщили в пресс-службе региона.

Мероприятие является одним из крупнейших проектов подобного рода на Дальнем Востоке, считают в краевом департаменте внутренней политики.

«Участники игры приезжают из всех муниципалитетов Приморья, а также из Хабаровского края и Сахалинской области. Мероприятие способствует патриотическому воспитанию и повышению гражданского сознания у подрастающего поколения. Кроме того, это очень зрелищное событие», – добавили в ведомстве.

По сюжету игры участникам предстоит быть вовлеченными в гуманитарную операцию в вымышленной стране. Игроки будут использовать специальную экипировку и тематические модели стрелкового оружия.

Автор: Отдел новостей «В »